Filmarea a fost făcută pe 1 martie. Elevii au rămas blocați aproape o săptămână în Dubai din cauza conflictul militar din regiune.

Contactat de Știrile PRO TV, Viorel-Riceard Badea nu a vrut să comenteze incidentul.

Badea este consulul general al României la Dubai din 2023. Înainte a fost senator timp de trei mandate.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar e un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, spune Viorel Riceard Badea în înregistrare.