Așa că trebuie să dea înapoi statului român aproximativ 87 de milioane de lei. Întârzierile au fost de 800 de zile, doar pentru etapa de proiectare. Podul aflat în garanție este acum reasfaltat pentru a 6-a oară în 3 ani.

CNAIR a câștigat procesul din Italia

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că au câștigat și procesul intentat în capitala Italiei de constructorul podului de la Brăila, după ce au avut câștig de cauză și în instanțele din România.

Asta înseamnă că statul român va reține 87 de milioane de lei din garanția de bună execuție plătită de constructor în momentul semnării contractului. Despăgubirile sunt pentru întârzierile din faza de proiectare.

Alin Șerbănescu, purt. de cuv. al Ministerului Transporturilor: „Noi mai avem cu acest constructor italian încă 30 de procese. 17 sunt ale CNAIR – în care avem în continuare revendicări de peste 200 de milioane de lei, pentru întârzierile din perioada de execuție a lucrărilor."

Constructorul va reasfalta podul din nou

Corespondent PROTV: „Între timp, potrivit Companiei Naționale de Drumuri, constructorul italian trebuie să reasfalteze calea a doua de rulare a podului, dinspre Tulcea spre Brăila. Ar fi, după calculele noastre, a șasea oară când este reasfaltată această porțiune, din cauza tasărilor."

Reprezentanții constructorului italian nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere. Podul de la Brăila a costat aproape jumătate de miliard de euro. Observatorii independenți atrag atenția că statul român a și pierdut procese costisitoare cu firmele de construcții.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Atenție, că statul român poate să câștige anumite litigii, poate să le piardă pe altele. Și ar fi bine, și interesant, și corect ca statul român, prin autoritățile diverse, să spună și când pierde acești foarte mulți bani. Așa cum s-a întâmplat de curând pe A10, de exemplu, pe autostrada Sebeș-Turda."

După întârzierile pe Lotul 1 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, Compania Națională de Drumuri a pierdut procesul cu un alt constructor italian, căruia trebuie să îi plătească peste 340 de milioane de lei.