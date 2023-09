Consecințele lipsei de mecanici auto din România. Șoferii sunt puși pe liste de așteptare interminabile

România a rămas și fără mecanici auto. Tinerii nu sunt atrași de acest domeniu din cauza salariilor mici, dar și a volumului mare de muncă, în condiții grele. Deficitul are deja consecințe.

Mulți dintre cei care trebuie să își ducă mașina la service sunt puși pe câte o listă de așteptare și rămân acolo cu săptămânile. Specialiștii cu vechime nu fac față cererii, într-o țară plină de mașini vechi.

Pe o singură platformă de recrutări sunt disponibile 2.700 de locuri de muncă pentru mecanici auto. Degeaba există ofertă dacă nu există și cerere. Tinerii fug spre alte domenii, iar meseriașii cu vechime preferă să lucreze în service-uri de cartier, unele neautorizate. În aceste condiții, șoferii români au numai de suferit.

Șofer: „Am dus-o în două locuri și nu mi-au rezolvat-o și de abia la al treilea. Foarte greu. În general nu vor să-ți facă. Nu au timp”.

Reporter: Când ți-ai reparat mașina ultima dată?

Șofer: „Acum o săptămâna. A trebuit să fac programare și a trebuit să aștept. Aveau destul de mult trafic, adică aveau cerere”.

Dan Barbu, președinte Patronatul Operatorilor de Service Auto: „Forța de muncă a ajuns să aibă o vârstă destul de înaintată, ducem lispă de forță de muncă. Este criză de forță de muncă în piață, pe la service-uri se fac liste de așteptare și din motivul ăsta. Din păcate se poate ajunge și la situația de a selecta clienții în situația în care ai o cerere foarte mare de lucrări și nu ai cum să le faci față”.

Andrei și Marin s-au angajat recent în service-ul auto în care au făcut practică. Sunt printre puținii din clasa lor care au rămas în domeniu.

Andrei Costache, mecanic auto: „Am ajuns să facem profesionala de tenichigiu vopsitorie auto și ușurel, cu practică, am ajuns în service”.

Reporter: „Din colegii voștri pe care i-ați avut, câți au mai rămas în domeniu?”

Andrei Costache, mecanic auto: „Cred că putem să-i numărăm pe degete, am fost vreo 5 la practică și după terminare nu s-a mai angajat nimeni”.

Florin este încă elev la un liceu în sistem dual. Lui îi place ce face, însă spune că cei mai mulți dintre colegii lui vor să renunțe la acest domeniu deși oferta educațională este bogată.

Florin Buga, elev: „De mic copil am avut o pasiune cu mașinile, cu fiarele și dacă tot am avut ocazie în acest domeniu am zis de ce nu”.

Reporter: Colegii tăi au rămas sau vor să rămână în domeniu?

Florin Buga, elev: „Câțiva, nu toți, câțiva”.

Prof. Marinela Culea, director Liceul Cezar Nicolau: „La învățământul dual operatorul economic contribuie cu o sumă de bani care este egală cu suma de bani, bursa profesională oferită de statul român. Ulterior se semnează un contract între școală, operator economic și părinte, în acel contract nu e stipulat nicăieri că elevul după absolvirea studiilor trebuie să rămână la locul de muncă pentru care a fost pregătit la operatorul respectiv”.

Liceele profesionale au inclusiv cursuri la care elevii învață despre mașinile electrice, mai ales că cererea de pe piață este în creștere. Criza de muncitori în domeniul auto este însă resimțită la nivel mondial.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 17-09-2023 19:50