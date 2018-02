Comunele în care primarii și-au mărit salariile, deși oamenii n-au canalizare sau drumuri asfaltate

Lipsa canalizării şi drumurile neasfaltate sunt cele două mari probleme cu care se confruntă zeci de sate şi comune din ţară.

Numeroase proiecte au fost începute şi abandonate când s-au terminat banii, spun primarii, chiar dacă oamenii au de suferit. Cu toate acestea, edilii nu au ratat majorarea salariilor pentru ei şi subalterni, iar acum se plâng ca nu le ajung fondurile din buget.

Judeţul Dolj, comuna Secu. În vreme ce uliţele sunt impracticabile, până la toamnă se va termina de asfaltat un drum de 7 kilometri în câmp, lucrare finanţată cu un million de euro din fonduri europene.

Dorel Vlad, sătean: „S-au schimbat primarii, cel care a venit nou nu are bani, nu a avut timp. Ce să facă într-un an jumate?”

Echipa Știrile ProTV l-a căutat pe actualul primar că să-l întrebe despre planurile pentru comună, dar alesul a refuzat orice discuţie, motivând că este acasă la masă, chiar dacă era în timpul programului. În locul său a vorbit viceprimarul.

Viorel Țârei, viceprimarul comunei Secu: „Proiectul acesta a fost făcut înainte de a veni actualul primar la primărie. Actualului primar i s-a aprobat proiectul de alimentare cu apă şi este în curs de aprobare şi proiectul pentru asfaltarea drumului de exploataţie. Bugetul arată foarte rău, deci ne catalogăm ca o unitate săracă.”

Cu toate acestea, pentru măriri de salarii în primărie s-au găsit bani:

Viorel Ţârei, viceprimarul comunei Secu: „Eu am avut 26 de milioane şi am 30 milioane, 700.000 în bani vechi. Al primarului era cu 2 milioane şi ceva mai mare decât mine, cred că are cu 6 mai mult. Problema este că noi nu avem bani nici să plătim aceste salarii.”

În acelaşi judeţ, echipa Știrile ProTV a vizitat și o altă localitate, Găneasa cu peste 3000 de locuitori, fără canalizare şi cu uliţe neasfaltate.

Localnic: „Uite pe uliţa asta, pe aici - pe aici, pe uliţa asta, e nămol de e prăpăd. Piatra măcar, să ne audă şi noua piatra, să ne pună pe aici."

Cea mai importantă problemă rămâne, însă, lipsa alimentarii cu apă, deşi există o lucrare cu fonduri guvernamentale începută din 2014 şi nefinalizată nici până astăzi. La fântânile stradale nu curge nici o picătură apă.

Bătrân: „Apa nu e, nu merge, adică nu e dată drumul.”

Reporter: „V-au dat vreo explicaţie de ce apa nu ajunge?”

Localnic: „După ce bagă pe cealaltă, scurgerea, canalul.”

Viceprimarul susţine că nu este vina primăriei că a durat atât de mult. Nu sunt bani, deşi pentru salarii mărite s-au găsit.

Viceprimar Găneasa: „Este apă deocamdată la cişmelele alea de mână.”

Reporter: „Nu mergeau.”

Viceprimar: „Ba da, nu ştiţi dvs să le umblaţi cu ele.”

Reporter: „S-au mărit salariile în primărie?”

Viceprimar: „Au crescut salariile, normal, au crescut. În jurul lui 40-50 la sută. "

De drumuri asfaltate, canalizare şi iluminat public au nevoie şi cei aproape 5000 de locuitori din Mălureni, judeţul Argeş.

Sătean: „Să ne facă drumu` şi a zis că are, că ar avea aprobată în proiect să ne facă şi nouă drumu`. De un an de zile de când tot zice că ne face!”

Localnică: „I-am zis: „Noi pentru ce plătim?" Că noi n-avem iluminat pe partea asta! Facem pe schimburi, facem 1,2,3. Noaptea, când vine gârla mare, mai trecem. Dumnezeu ştie, cu lanterna, cu ce putem. A zis că „Ce, vrem, să ne lumineze în curte?”

Primarul, care a fost pe rând şofer al microbuzului şcolar, consilier local şi viceprimar este bulversat de lista investițiilor. În vreme ce marile proiecte sunt puse pe lista așteptării, salariile în primărie au fost majorate. Şi nu cât i-ar fi lăsat legea, spune primarul, că i-a fost ruşine de sărăcia comunei.

Florin Bucălie, primar: „4576. Am 6 superiori care ia 2800. Am 3 principali, care ia 2500. Am asistenţi 2, cu 2200, am şoferi - 3. Referent superior - are 2500, şoferi am 3, ia 1655. Guard, adică femeia de servici, 1613. Secretar - 3653, referent cultura - 1732 şi 2102 - bibliotecar. ”

Din păcate, lista primăriilor care au probleme mari cu bugetul odată cu mărirea salariilor este mult mai lungă.