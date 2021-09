Competiție ciclistă pentru copiii bolnavi de cancer, în Dâmbovița. Traseul a fost o adevărată provocare

Pro TV

O competiţie ciclistă cu sute de participanţi, desfăşurată în localitatea Pucioasa, din judeţul Dâmboviţa, are şi o cauză nobilă.

Organizatorii au strâns donaţii pentru Asociaţia MagiCamp, care sprijină taberele destinale copiilor bolnavi de cancer.

Participanţîi au pornit din faţa parcului central din Pucioasa şi au avut de parcurs trei trasee: unul de 21 de kilometri, altul de 44 de kilometri, iar cel mai dificil - de 75 de kilometri. Traseele au presupus coborâri şi urcări, atât pe asfalt, cât şi pe drumurile forestiere care dau spre Munţii Bucegi.

„Lumea să descopere natura și acest sport și drept dovadă, de la an, la an sunt deja din ce în ce mai mulți participanți, mai entuziasmați, din ce în ce mai multe categorii de participare”, a spus un biciclist.

Bicicliștii spun că tratează cu seriozitate fiecare competiție și se antrenează intens.

„Cam de 4 ori pe săptămână, două, trei ore, fiecare antrenament”, a spus un alt biciclist.

Concursul de la Pucioasa se află la cea de-a opta ediţie şi are şi un scop nobil. An de an, organizatorii donează sume de bani către Asociaţia MagiCamp, care sprijină copiii bolnavi de cancer prin tabere educative.

„Suntem supermândri și întotdeauna suntem aici să îi încurajăm pe concurenți, pentru că mulți dintre ei ne susțin în afara concursului în general”, a spus Corina Banu, reprezentat Asociația MagiCamp.

„Îi avem lângă noi pe prietenii de la MagiCamp, tabăra pentru copii bolnavi de cancer, de lângă Pucioasa, se fac donațîi pentru ei. Și noi, în fiecare an, am făcut câte o donație pentru MagiCamp”, a declarat Cătălin Spîncerană, organizatorul concursului.

Pentru unii dintre concurenţi, traseul a fost o adevărată provocare, dar a meritat.

„Un traseu fun, pot să zic de viteză, sunt doar câteva porțiuni mult mai tehnice, dar îl pot aborda marea majoritate a concurenților”, a explicat un participant.

„Un traseu super provocator și pe lângă urcările lungi, are și niște părți speciale aici în capăt, care îți mănâncă orice urmă de enegie pe care o mai puteai avea”, a spus un alt participant.