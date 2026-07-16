Corespondent PROTV: „Totul a ieșit la iveală după ce reprezentanții firmei de curierat au observat că mai multe colete nu mai ajungeau la destinatari. Principalul suspect este un curier de 20 de ani, care, în loc să lase pachetele în lockere, le-ar fi păstrat pentru el. Vorbim de 20 de colete cu tablete, console de jocuri și alte produse electronice, în valoare de aproape 60.000 de lei. O parte dintre bunuri ar fi fost vândute. Și tânărul era ajutat de doi colegi. Polițiștii spun că cei trei au încercat apoi să pună mâna și pe alte aproximativ 40 de colete. Numai că reprezentanții firmei și-au dat seama și au blocat pachetele în depozit, înainte ca acestea să mai ajungă la curier. În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit că unul dintre cei doi complici, un tânăr de 22 de ani, este suspectat și de proxenetism. Împreună cu alte trei femei, ar fi ajutat o tânără de 18 ani să practice prostituția. Mai exact, i-ar fi făcut și promovat anunțurile pe internet, ar fi vorbit cu clienții și i-ar fi pus la dispoziție locurile unde aveau loc întâlnirile.”