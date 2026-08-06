Potrivit hidrologilor, în intervalul 6 august, ora 12:00 - 7 august, ora 9:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba) şi Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), scrie Agerpres.

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate şi pe următoarele cursuri de apă: Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava) şi Jijia - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

INHGA menţionează că viituri rapide se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Suceava şi Neamţ.