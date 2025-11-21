Cod galben de ceaţă în Capitală şi 16 judeţe. Vizibilitatea e sub 200 m. Cât timp este valabil

Un cod galben de ceață este valabil, vineri dimineață, în București și alte 16 județe, potrivit ANM.

Astfel, până la ora 10:00,ceaţa va determina vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m în Capitală şi în mai multe localităţi din judeţele Ilfov, Giurgiu, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman.

Pe de altă parte, până la ora 11:00, în zona de munte a judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, la peste 1800 m, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













