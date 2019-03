Clujenii, uimiți cu preparatele ciudate de la un târg de invenții culinare

Pro TV

Când vrei să impresionezi papilele gustative, te limitează doar imaginaţia. O demonstrează zilele acestea un târg de profil din Cluj.

Cașul cu stafide, untul cu cătină, băuturile din flori sau îngheţată din legume sunt doar câteva dintre preparatele ciudate cu care i-a uimit pe vizitatori.

Comerciant: "Pun cherymoia, e un fruct din Spania, sirop de agave, ardei capia şi unt de cocos."

Brigitta s-a gândit că proiectul ei să fie o îngheţată vegană cu legume. Preparatul, o variantă sănătoasă şi plină de vitamine a cunoscutului deşert, i-a pus surprins pe cei care au gustat.

Această tânără a făcut un desert dintr-o combinaţie de sărat şi dulce: caş, vanilie şi stafide.

Studenţii s-au gândit că este la mare căutare mâncarea sănătoasă, aşa că au folosit şi ingrediente mai puţin comune, precum catina sau toporaşii.

Larisa Gardă, studentă USAMV Cluj: "M-am gândit la o metodă de a înlocui margarina pe care toţi, şi eu ca şi copil am consumat-o în sandvişuri, cu untul care chiar dacă pare mai gras şi nu are un gust tocmai plăcut să înlocuim şi cu catina care are o grămadă de vitamina C, de 10 ori mai mult decât portocalele."

Petronela Savin, studentă USAMV Cluj: "Această băutură este destinată persoanelor cu intoleranţă la lactoză, persoanelor vegetariene. Am ales să pun toporaşi deoarece sunt acum primăvară şi oferă un gust primaveratic băuturii."

Târgul de invenţii din Cluj îşi va ţine porţile deschise până vineri.

