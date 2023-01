Clienții Blue Air nu vor fi despăgubiți prea curând. Statul nu a obținut încă documentele pentru naționalizarea companiei

Mai mult, Blue Air a mai rămas cu un singur angajat, care nu mai este plătit din vară. Nici clienţii nu au șanse prea mari deocamdată să-și recupereze banii pentru biletele pe care nu le-au mai folosit.

În Terminalul Plecări, de pe Aeroportul Henry Coandă, unde erau ghişeele de check-in care aparțineau Blue Air, autoritățile aeroportuare au împrejmuit zona pentru că vor să schimbe benzile de bagaje.

În Aeroportul din Otopeni nu mai funcționează niciun ghișeu Blue Air, toate sunt închise. De exemplu, la un birou, pasagerii veneau să își cumpere bilete de avion sau să plătească diferite taxe. În acest moment, datoriile Blue Air se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro. Datorii care după preluarea acțiunilor de autoritățile române au fost transferate în bugetul statului.

Blue Air nu mai are bani în conturi și a rămas și fără flotă, susțin autoritățile române. În luna septembrie, înainte de suspendarea zborurilor și de haosul provocat pe aeroporturile din întreaga ţară, Blue Air opera cu 13 aeronave. Acum, mai are în proprietate doar două, care sunt sub sechestru ANAF. Un avion se află pe un aeroport din Italia, un altul pe cel din Bacău. Pentru că nu le operează nimeni, adună datorii în fiecare zi.

Lucian Sion, director tehnic Bacău: „Este parcată pe aeroportul Bacău, nu am primit niciun fel de hârtie de la ANAF sau de la oricare altă entitate prin care să ni se comunice altceva. Înainte de plecare se vor face formele normale de plată pentru această aeronavă pentru serviciile prestate în acest moment. Nu mai funcționează pe aeroportul Bacău.”

La aproape trei luni de la anunțul privatizării companiei aeriene, Șeful Autorității pentru Administrarea Activelor Statului susține că nu a intrat încă în posesia tuturor documentelor. Nu știe care este situația financiară a operatorului aerian, ce sume de plată sunt restante și câți angajați au lucrat pentru companie.

Florian Geantă, președinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: „În data de 8 decembrie am preluat acțiunile și nu reușim să intrăm în posesia actelor societății. În acest moment, în Blue Air există o singură persoană care mai este angajată, vorbim de doamna director economic. Este foarte greu să ne pună la dispoziție canitatea de acte de care noi avem nevoie. Nu mai avem nici director general sau CEO, cum se numea. Bănuim că și-au demisia, nu știm dacă au cărțile de muncă încheiate. Vin foștii angajați ne cer să le închidem actele de muncă, să plece, să își resolve situația financiară, vin creditorii.”

Reprezentații Blue Air nu au dorit să ofere mai multe informații despre situația actuală. Cât despre banii pe care ar trebui să îi primească cei cărora li s-au anulat zborurile, șansele sunt foarte mici.

Florin Spătaru, Ministrul Economiei: „Vom vedea care este disponibilul în conturi în acest moment. Sunt foarte puține lichidități.”

După aproape 5 luni de la suspendarea zborurilor, o agenție de turism a anunțat recent că a despăgubit aproximativ 10.000 de clienţi care au fost afectați de anulările Blue Air.

Blue Air este a doua companie aeriană cu probleme financiare pe care o controlează statul român, după Tarom.

Cristian Năsulea, economist: „Statul român este acționar majoritar, la o companie aeriană care nu mai are avioane , nu mai are angajați are are datorii foarte mari. Statul român a devenit proprietar pe niște datorii foarte mari, nu pe niște active.”

Între timp, celelalte companii low cost vin cu așa-numitele tarife de salvare pentru pasageri. Adică au scos la vânzare bilete la promoție pentru lunile de iarnă sau cu reduceri de peste 20 de procente pentru diferite destinații.

