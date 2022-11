Avocații Blue Air au început predarea către stat a activelor companiei. Nimeni nu spune nimic despre despăgubirea călătorilor

Vineri, avocații operatorului aerian au ajuns la sediul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în vederea predării dreptului de proprietate asupra a 75% din acțiunile companiei.

Procesul este unul de durată și implică inclusiv un audit. În funcție de rezultat, autoritățile române vor decide în ce măsură compania aeriană poate fi salvată. Pentru moment, se feresc să vorbească despre despăgubirile pe care ar trebui să le primească cei cărora li s-au anulat zborurile.

Reprezentații operatorului aerian Blue Air trebuie să pună la dispoziția autorităților române situația financiară a companiei – adică datoriile acumulate în ultimii ani, numărul angajaților și al aeronavelor pe care le deține.

Florian Daniel Geantă, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: „Astăzi (vineri, n.r.) am avut o întâlnire cu domnul avocat de la Blue Air – dânşii ne-au solicitat să participăm în adunarea AGA (adunarea generală) – nu putem participa pentru că nu avem încă calitatea de acționari, până nu suntem înregistrați. Am discutat cu domnul avocat să ne pună la dispoziție planul de restructurare, în baza căruia a fost emisă decizia Comisie Europene de ajutor de stat.”

Într-un răspuns scris pentru Știrile PROTV, reprezentanții Blue Air au anunțat că au notificat autoritatea competentă pentru predarea către stat a dreptului de proprietate asupra a 75% din acțiuni.

Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei: „Conform legii, autoritatea statului urmează să intre în posesia a 75% din acțiuni – pentru Societatea Blue Air Aviation, Societatea Airline Invest SA și 100% din capitalul social la societatea Airline Invest Aurora Engineering SRL şi Blue Air SRL. Care este situaţia financiară, care sunt activele funcționale, deocamdată nu avem aceste informații. AAS-ul urmează să intre în posesia acestor documente și să înceapă evaluarea, pentru a putea vedea în calitate de acționar majoritar, cum vom putea să valorificăm sau să continuăm activitatea societății Blue Air.”

Scrisoarea de garanție a statului

S-a ajuns aici în urma unei scrisori de garanție pe care statul român, prin Ministerul Finanțelor, a emis-o în favoarea Băncii de Export – Import a României, EximBank, pentru a garanta un credit în valoare de 300.775.000 de lei pentru Blue Air. Banii au venit de la Comisia Europeană și au fost acordați în vara anului 2020, pentru a ajuta compania aeriană să își revină după pierderile suferite în pandemie. Operatorul aerian nu a putut însă achita ratele, iar datoriile vor fi preluate acum de statul român.

Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei: „Ministerul de Finanțe a impus, în momentul în care a emis această scrisoare de garanție, a emis niște condiții, cum s-a făcut această evaluare, în ce bază – probabil că cei care au făcut această procedură trebuie să răspundă.”

Datoriile Blue Air sunt în acest moment de 175 de milioane de euro, ceea ce înseamnă, spune compania, într-un an normal de operare, peste 50% din totalul veniturilor realizate. În 2019, Blue Air a înregistrat venituri de aproximativ 415 milioane de euro, însă conform Ministerului Finanțelor compania nu și-a mai prezentat situația financiară din 2020. În luna septembrie, înainte de suspendarea zborurilor și de haosul provocat pe aeroporturile din întreaga ţară, Blue Air opera cu 13 aeronave. Acum, mai are în proprietate două aeronave, care sunt sub sechestru ANAF.

Autoritățile au evitat să răspundă dacă pasagerii păgubiți de Blue Air își vor recupera banii. Este a doua companie aeriană cu probleme financiare pe care o va controla statul roman. TAROM înregistrează pentru al 15 an la rând pierderi, iar datoriile depăşesc 300 de milioane de lei.

David Ciceo, preşedinte, Asociaţia Aeroporturilor din România: „A redus foarte mult din rutele neprofitabile, în aproximativ doi ani –această companie ar putea fi pe profit – este o tendință de hibridizare a companiile aeriene, companiile tradiţionale au mers puţin pe low cost în ceea ce priveşte rezervările, în ce priveşte reducerea serviciilor de la bord.”

La începutului anului, s-a pus problema ca Tarom să preia Blue Air, însă autoritățile nu au ajuns la un consens. Şi Tarom a beneficiat de un ajutor din partea Comisiei Europene pentru a depăși criza Covid.

Interviul integral cu ministrul Economiei, mai jos:

