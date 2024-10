Clădirile abandonate din București au devenit focare de droguri. Autoritățile ignoră situația. „Garda ne lasă în pace”

Campania Știrilor PRO TV „Pericolul dependenței” ne vorbește vineri despre drama unui părinte care se zbate să-și salveze copilul. Dar poartă bătălia pe cont propriu, pentru că statul și instituțiile lui lipsesc din această poveste.

Sunt ani de când mama unui dependent se luptă cu dealerii care îi alimentează copilul cu droguri. În centrul Capitalei. În ruinele primei școli de meserii din România, înființată în 1899, este loc de întâlnire pentru dealeri și consumatori. Și astfel de locuri sunt multe în București, așa sunt cunoscute de autorități, dar nimeni nu ia nicio măsură.

În anii 90, aceste clădiri au fost abandonate de stat și preluate ilegal de afaceriști dubioși atrași de valoarea terenului. Peste tot e plin de seringi folosite.

Dependent droguri: „Am stat 7 luni aici. Am fugit de acasă. Garda ne lasă în pace că decât să fim pe străzi pe colo, stăteam cuminți aici. Eram peste 30, erau și oameni cu situație, veneau și fumau”.

Fostul liceu e unul dintre locurile în care și un copil s-a drogat, nu are încă 17 ani.

Reporter: Cum ai ajuns în povestea cu drogurile?

Adolescent: „De la 10 ani. Am început, da, din cauză că mă certam des cu tatăl meu și m-au atras anturajele în prostia asta cu drogurile”.

Viața acestui puști e un coșmar din care nu poate ieși.

Adolescent: „Am 12 prieteni morți din cauza drogului, copiii cu care am copilărit în cartier”.

Reporter: Și nu te sperie?

Adolescent: „Sunt conștient de cât de rău îmi fac și cât belea mare poate să se întâmple la cât consum. Numai că, pur și simplu nu mă face să simt să mă opresc”.

În fosta școală, peste tot sunt urme de staniol în care se consumă drogul. Gabriel Gorun este medic la Institutul de Mmedicină legală și este responsabil de monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri. Pe piață sunt peste 1.300 de substanțe. O doză costă 5 lei.

Gabriel Gorun, medic: „Este o invenție a lumii moderne care ne sperie pe toți. Pentru că, din cauza costului foarte, foarte redus, este extrem de accesibil adolescenților. Substanțe de care suntem bombardați acum etnobotanicele sunt de fapt atât de noi și atât de creativ inventate de către chimișți încât surprind pe toată lumea Inclusiv pe toxicologi”.

Politicienii au promis așa cum au făcut-o dintodeauna. Ministrul Sănătății susține că cel mai devreme în vara anului viitor un centru pentru minori ar putea să fie gata. Pentru adulți nu are un termen. Pare că acești oameni nu realizează cât de gravă este situația. Așa cum nu realizează că stă în puterea lor să schimbe lucrurile, să îndeplinească rostul pentru care au fost numiți pe funcție. Inacțiunea lor ar trebui să fie un motiv în plus pentru cei care sunt tentați să se apuce de droguri, să n-o facă. Pentru că nu vor avea unde să se recupereze și odată pornit pe această cale întoarcerea la o viață normală e foarte grea dacă nu chiar imposibilă.

