Cine va prezenta noul sezon ”Gospodar fără pereche”

După două sezoane încheiate cu două nunți, Gospodar fără pereche merge mai departe și pregătește un sezon cu multe noutăți.

Bărbați atrăgători, muncitori și cu așteptări mari, o varietate mare de ferme și activități, dar și o nouă prezentatoare: Geanina Ilieș! Încântată și entuziasmată de faptul că va prezenta emisiunea PRO TV, Geanina a declarat:

„Sunt extrem de bucuroasă să fiu parte din acest proiect! Preiau ștafeta de la Anamaria, care a fost absolut minunată la cârma emisiunii, și îmi doresc să ducem mai departe emisiunea: gospodarii sunt senzaționali, iar noul sezon vine cu un suflu complet nou. Sunt foarte entuziasmată și de-abia aștept să începem filmările! Fiecare dintre ei are ceva special, un șarm aparte și cu o serie de preferințe și așteptări pentru femeile visurilor lui pe care trebuie să le respectăm neapărat! Voi, cele care citiți mesajul meu, ar trebui să intrați chiar acum să vă înscrieți, pentru că altfel veți regreta că v-au scăpat băieții ăștia minunați! Harnici sunt, frumoși sunt, pe picioarele lor sunt, mai lipsește doar să-și condimenteze viețile cu iubire! În viață, importantă este liniștea sufletească și inspirația pe care ne-o dă cel de lângă noi. Abia aștept să fiu alături de ei și sper să îi ajut să-și găsească sufletul pereche.”.

După ce a fost la cârma emisiunii Gospodar fără pereche timp de două sezoane, Anamaria Prodan Reghecampf a renunțat pentru o perioadă la televiziune, pentru a se putea dedica familiei sale: “Nu mai am timp! Am fost în America, iar Sarah mi-a plâns în brațe ca atunci când era mică, pentru că urmează cel mai important meci pentru ea și eu nu o să pot fi acolo. Bebe, și el, îmi spune că nu o să fiu lângă el când o să candideze la președinția școlii, Rebecca îmi reproșează și ea că de jumătate de an nu am mai fost la ea… Intru și în perioada de transfer, iar asta ar însemna să nu-i mai văd pe ai mei. Nu-mi ajung 24 de ore! Gospodarii sunt minunați, sezonul ăsta o să fie fabulos!” Ce sfat are Anamaria Prodan pentru Geanina Ilieș: “Să-i facă să se simtă bine, să fie în largul lor, asta e cel mai important!”.

