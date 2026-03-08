Din Qatar, pasagerii au fost evacuați cu mașina pe traseul Doha - Riad prin deșert. După o călătorie lungă și obositoare, vor ajunge în curând acasă.

Convoiul a plecat din capitala Qatarului cu patru autocare, însoțite de o echipă consulară. La granița cu Arabia Saudită, românii au fost preluați de o echipă a Ambasadei noastre la Riad, care i-a ajutat la frontieră pentru obținerea rapidă a vizelor, acolo unde a fost necesar.

Pasageră: După aproape 12 ore am ajuns în Riad din Doha cu sprijinul ambasadei. Cel mai frumos cadou de 8 Martie e că ajungem acasă.

Reprezentanții ambasadei au asistat grupul și pe aeroportul din Riad, unde au fost finalizate procedurile de îmbarcare pentru zborul charter către București. În același zbor se află și șase cetățeni ai altor state, transferați în urma cooperării dintre ambasadele din regiune.

Peste 1,500 de români repatriați de la începerea războiului

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, peste 1.500 de români au fost repatriați până acum din statele afectate de conflict, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau curse facilitate de autorități. Aproximativ 1.000 au părăsit regiunea cu zboruri comerciale. În evidențele consulare se află aproximativ 12.500 de români din regiune, iar 2.500 solicită în prezent sprijin pentru revenirea în țară.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că operațiuni pe aeroporturile Dubai International și Dubai World Central au fost reluate parțial, după ce dimineață au fost suspendate temporar din motive de siguranță.

Autoritățile recomandă cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite să verifice constant informațiile transmise de companiile aeriene, pe site-urile oficiale sau prin SMS și e-mail, să confirme eventualele reprogramări ale zborurilor și să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunțați de operatorii aerieni.