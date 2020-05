Ce tratamente au încercat medicii pentru a-l salva pe IPS Pimen. Ultima dorință a înaltului prelat

Este doliu în Biserica Ortodoxă Română. Înalt Preasfinţitul Pimen al Sucevei şi Radăuților s-a stins, marți noapte, la ''Institutul Matei Balș'' din Bucureşti, răpus de Covid.

Era internat de o lună, iar doctorii au încercat mai multe scheme de tratament - unele experimentale - ca să îl salveze. Înaltul prelat era cel mai în vârstă membru al Sfântului Sinod. De-a lungul vieţii, el a fost implicat în mai multe acte de caritate, dar a intrat în atenţia opiniei publice şi când CNAS l-a declarat colaborator al fostei securităţi.

"Sunt omul cel mai binecuvântat de Dumnezeu. Nu am cunoscut medic la pat. Am o avut o sănătate dată de Dumnezeu. Am fost şi în pericol de moarte în anumite situaţii şi Dumnezeu m-a salvat de la un înec, de la o cădere...", spunea IPS Pimen.

În timpul slujbelor pe care a continuat să le ţină în biserica în perioada crizei sanitare, Arhiepiscopul Sucevei şi Radautilor a fost infectat cu noul virus. Acum exact o lună a fost adus cu un elicopter de la Spitalul Judeţean Suceava la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti.

Era în stare gravă.

Medicii au folosit mai multe scheme de tratament

Ca să îl salveze, doctorii au încercat mai multe scheme de tratament.

IPS Pimen ar fi primit mai multe doze de plasmă prelevată de la pacienţi vindecaţi de COVID-19, dar şi Remdesivir - un antiviral care a dat rezultate bune în cazul mai multor pacienţi din Statele Unite.

Înaltului prelat i-ar fi fost inclusiv filtrat sângele în cadrul unui tratament experimental menit să reducă răspunsul inflamator al organismului.

Azi-noapte, însă, Arhiepiscopul Sucevei a încetat din viaţă.

Suferise un al doilea atac de cord.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române: "Biserica Ortodoxă Română a pierdut astăzi un vrednic de pomenire ierarh al ei, pe cel care a fost Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor în ultimii 29 de ani şi al cărui nume, alături de ale altor înaintaşi ai săi, va rămâne mereu legat de ocrotirea splendidelor mănăstiri bucovinene."

Ales arhiepiscop al Sucevei - acum aproape 30 de ani - IPS Pimen a redeschis mai multe lăcaşuri ferecate în perioada comunistă - printre care masastirile Voroneţ şi Humorului - şi este cel care a pornit procedurile de retrocedare către biserică a mai multor păduri din Bucovina.

IPS Pimen, în noiembrie 2019: "Cea mai mare durere a mea este că nu m-am făcut înţeles când am cerut retrocederarea fondului bisericesc, o durere mare pentru că au refuzat să retrocedeze că nu am fost proprietari şi am fost doar administratori, asta este durerea mea cu care o să intru în mormânt."

IPS Pimen era cel mai în vârstă membru al sfântului sinod.

În 1992 a fost cel care l-a invitat pe Regele Mihai la mănăstirea Putna dar numele lui este legat şi de fosta securitate. Potrivit documentelor CNSAS, confirmate de instanţă acum 9 ani, Pimen avea numele conspirative "Sidorovici" şi "Petru".

Cum a cerut să fie înmormântat IPS Pimen

Slujba de înmormântare a înaltului prelat va fi oficiată, vineri, începând cu ora 12.00, la catedrala din Suceava.

Trupul neînsuflețit al IPS Pimen va fi apoi depus, conform dorinței sale, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în mormântul pe care Înaltpreasfinția Sa și l-a pregătit dinainte, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Călugăr: "În mod frecvent venea aici şi stătea la mormântul înalt preasființiei sale."

Nectarie Clinci, starețul mănăstirii Sihăstria Putnei: "A iubit foarte mult locul acesta. E un mormânt simplu şi plin de înscrisuri patriotice şi duhovniceşti."

IPS Pimen, în noiembrie 2019: "Sicriul mi l-am pregătit. Este din lariță. L-am pregătit frumos, m-am așezat în el, am văzut că încap. Ștergarele le-am pregătit, lumânărele le-am pregătit, mai trebuie să fiu pus în sicriu și băgat în mormânt. Și-am zis că după ce voi fi băgat în mormânt și oamenii vor pleca, și va rămâne doar groparul, să se audă, mai încet, așa, în surdină, Marșul funebru, de Chopin, Balada lui Ciprian Porumbescu, ceva din Rapsodia lui George Enescu și un bucium."

IPS Părinte Pimen avea 90 de ani.