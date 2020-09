Ce spune Ludovic Orban despre creșterea numărului de cazuri de Covid-19 din România

Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, la Focşani, că situaţia epidemiologică în România este relativ stabilă şi a îndemnat la respectarea regulilor de protecţie sanitară.

"Situaţia epidemiologică din România este relativ stabilă. Singura creştere îngrijorătoare s-a produs după decizia Curţii Constituţionale, când nu am avut nicio pârghie de a opri răspândirea virusului. Între decizia Curţii şi momentul în care a intrat în vigoare legea, de la un număr mediu de cazuri săptămânal de 370, am ajuns la un număr mediu de cazuri de 1.200. De atunci, există o sensibilă creştere a cazurilor după măsurile de relaxare adoptate la 1 septembrie, dar este încă o creştere care nu este îngrijorătoare. Nu are o tendinţă de a trece de pe o creştere ţinută sub control pe o creştere în progresie geometrică", a declarat Ludovic Orban.

Premierul i-a îndemnat pe români să respecte normele de protecţie sanitară pentru a reveni cât mai repede la o viaţă normală.

”Îi îndemn pe români să respecte regulile”

"Obiectivul Guvernului pe care îl conduc este acela de a reveni la o viaţă normală cât mai repede. Deja am reluat activitatea în foarte multe domenii care au fost supuse restricţiilor. Îi îndemn pe români să respecte regulile de protecţie sanitară. Cu cât mai mulţi români sunt mai riguroşi în respectarea regulilor de protejare, cu atâta normalitatea va fi mai stabilă şi va putea să permită dezvoltarea economică, să permită o viaţă cât mai aproape de normal pentru fiecare român. Respectaţi regulile, purtaţi mască. Respectaţi regulile de igienă, păstraţi distanţa de protecţie sanitară şi lucrurile vor merge spre bine. Cu cât se respectă regulile mai strict, cu atâta riscul de creştere a numărului de persoane infectate este mai mic", a spus premierul.

Prim-ministrul Ludovic Orban se află în vizită în judeţul Vrancea, unde se întâlneşte cu candidaţii PNL la alegerile locale din judeţul Vrancea şi vizitează mai multe obiective de investiţii din judeţ.