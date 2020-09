Orban: Este dificil de pus în practică testarea de Covid-19 a membrilor secţiilor de votare

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Galaţi, în contextul existenţei mai multor solicitări privind testarea de coronavirus a membrilor secţiilor de votare, că această măsură este foarte dificil de pus în practică.

Întrebat cum răspunde solicitării făcute de europarlamentarul liberal Rareş Bogdan potrivit căreia ar trebui ca toţi membrii secţiilor de votare din ţară să fie testaţi, Orban a spus că aceasta depăşeşte capacitatea de testare de la nivel naţional, care înseamnă circa 32.000-33.000.

"Este foarte dificil de pus în practică. Am mai auzit astfel de solicitări. Deşi am crescut constant capacitatea de testare, ea este la nivel naţional de 32-33.000 de persoane. Obligaţia centrelor de testare este aceea de a asigura testarea pentru cei aflaţi în situaţia de definiţie de caz, cei care au simptome, cei care au istoric de deplasare, cei care au participat la situaţii în care se puteau infecta cu coronavirus. Fiind o capacitate mică, gândiţi-vă că în fiecare birou electoral de secţie de votare sunt aproximativ 11 reprezentanţi ai partidelor, înmulţiţi cu câteva zeci de mii de secţii de votare şi am ajunge la un număr foarte mare care ar depăşi capacitatea de testare. Din acest motiv în ordinul comun şi în hotărârea de guvern am prevăzut nişte măsuri care să reducă la maximum riscul de răspândire", a afirmat premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.