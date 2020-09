Orban, despre posibilitatea ca România să se întoarcă la starea de urgență: "Nu există un astfel de scenariu"

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orşova, că nu există scenariul ca România să se întoarcă la starea de urgenţă şi carantină, afirmând că situaţia este sub control.

"Nu există un astfel de scenariu, după cum vedeţi, de cinci săptămâni am oprit creşterea numărului de infectări, ba chiar am avut două săptămâni o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu e aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control, am limitat răspândirea virusului, capacitatea de tratare nu este depăşită, toate structurile sistemului de sănătate au posibilitatea şi fac faţă la situaţia în care ne găsim. Nu există aceste ipoteze", a spus Orban, întrebat dacă există varianta ca România să se întoarcă la starea de urgenţă şi carantină, potrivit Agerpres.

Premierul a participat, vineri, la Orşova, judeţul Mehedinţi, la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa".

România a fost în stare de urgență de pe 16 martie până la data de 15 mai.

Până vineri, 11 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

Rafila: Lunile noiembrie şi decembrie vor fi critice

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a vorbit despre evoluţia epidemiei de COVID-19 în România, afirmând că cel mai probabil va urma un val doi al infectărilor.

"Părerea mea este că dacă ne vom referi la valul doi, acest val, din ceea ce ştiu şi de la OMS, critice vor fi probabil ultimele două luni ale acestui an – noiembrie şi decembrie, când se estimează la nivelul regiunii europene o creştere importantă a numărului de cazuri. Şi odată cu venirea sezonului rece, cu desfăşurarea activităţilor mai mult în spaţii închise, mai puţin în spaţii deschise, există acest risc", a transmis Rafila.

