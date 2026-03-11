Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în contextul unei solicitări venite din partea Statelor Unite privind utilizarea Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni legate de situația din Orientul Mijlociu.

Potrivit surselor Știrilor ProTV, americanii au cerut acordul autorităților române pentru utilizarea bazei în cazul unor operațiuni de sprijin logistic. Ar fi vorba despre câteva aeronave de suport care ar urma să transporte echipamente de protecție destinate forțelor aliate.

Printre sistemele care ar putea fi aduse se numără echipamente anti-dronă, sisteme de bruiaj și radare, menite să protejeze militarii în contextul tensiunilor din regiune.

Ce transmit oficialii americani

Un oficial al Departamentului de Război al SUA a explicat pentru Știrile ProTV că utilizarea bazei din România se înscrie în procedurile obișnuite ale armatei americane în Europa.

„Bazele militare ale Forțelor Armate ale SUA din Europa, inclusiv Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, găzduiesc în mod obișnuit aeronave militare americane (și personal) în tranzit, în conformitate cu acordurile de acces, staționare și survol încheiate cu aliații și partenerii. Având în vedere securitatea operațională a bunurilor și personalului SUA, nu pot fi divulgate detalii suplimentare”, a declarat oficialul american.

De ce este importantă baza de la Kogălniceanu

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu are o poziție strategică la Marea Neagră și a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai importante facilități militare folosite de aliații NATO în Europa de Est.

În infrastructura bazei au fost realizate investiții majore, iar facilitățile permit în prezent operarea celor mai mari aeronave militare ale armatei americane.

Instalația militară a fost folosită și vara trecută de avioane britanice care au sprijinit atacurile americano-israeliene asupra Iranului. De asemenea, încă din 2003, baza de la Kogălniceanu a fost utilizată ca punct de tranzit și pod aerian pentru operațiunile militare din Irak și Afganistan.

Prezența militară americană în România

În prezent, în România se află aproximativ 1.000 de militari americani, după ce administrația Donald Trump a decis anul trecut retragerea unei părți a efectivelor din Europa.

Cei mai mulți militari americani sunt staționați în bazele de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Baza Aeriană Câmpia Turzii și Baza Militară Deveselu.

Solicitarea Washingtonului de a utiliza baza de la Kogălniceanu urmează să fie analizată în cadrul ședinței CSAT, unde autoritățile române vor decide dacă acordă undă verde pentru operațiunile logistice propuse de partea americană.