Italienii nu dau înapoi. Cum ar putea ajunge în România ursul care a atacat un turist. „E un animal liniştit”

Motivul este că România ar putea să îl adopte

Asta, în condiţiile în care, recent, la noi, o tânără aflată pe munte a murit, după ce i-a ieşit o ursoaică în cale.

Ursul KJ1, așa cum a fost numit, a atacat un turist francez care pe 16 iulie se plimba prin pădure. Bărbatul a fost transportat la spital, cu elicopterul. Avea răni la mâini şi la picioare. A avut ghinionul să treacă pe lângă o ursoaică. Sălbăticiunea are trei pui pe care a încercat să-i protejeze.

Preşedintele regional al provinciei Trento, Maurizio Fugatti, a emis un ordin care prevede împuşcarea ursului. Activiștii de mediu, însă, au încercat să-l protejeze, şi au argumentat că ar putea fi mutat în România, astfel ca autoritățile au amânat sentinţa pentru 5 septembrie. Massimo Vitturi, preşedintele unei asociații care luptă pentru drepturile animalelor, ne-a povestit cum a decurs procesul.

Massimo Vitturi, activist de mediu: „Am spus imediat că există un adăpost în România care este disponibil să preia ursul ca să nu-l omoare. Sperăm ca instanţa, când va trebuie să decidă pe 5 septembrie, dacă chiar nu poate anula ordinul, măcar să îl transforme într-un ordin de capturare şi deplasare la refugiul din România”.

Este vorba despre refugiul asociaţiei „Milioane de Prieteni”, din Zărneşti. Până acum, asociația a salvat sute de urşi din țară și din Europa, iar anul trecut trebuia să primească tot din Italia un urs care a ucis o tânără de 26 de ani, dar acesta a ajuns în Germania, în cele din urmă. Activiştii de mediu din Italia sunt dispuşi să plătească transportul, hrana şi vizitele la veterinar ale ursoaicei.

Cristina Lapis, preşedintele Asociaţiei „Milioane de prieteni”: „De peste tot din lume, am primit urși din Ucraina în primit și din Albania. Și eu nu am refuzat niciodată un animal care are nevoie de ajutor, că e vrăbiuță sau este urs, sau alte animale, păsări, și orice ar fi dacă are nevoie de ajutor”.

Massimo Vitturi, activist de mediu: „Este foarte bătrână, este fiica unora dintre primii urşi care au ajuns în Trentino, în 2000. Deci e născută puţin după ce s-au întors în Trentino. Deci ce s-a întâmplat, nu este comportamentul ei, evident. E un urs liniştit, s-a întâmplat asta pentru că era în compania puilor”.

Spre deosebire de România, în Italia trăiesc doar 150 de urşi. Şi Italia este semnatara convenţiei de la Berna, care prevede că ursul este un animal protejat în Uniunea Europeană, adică nu poate fi vândut, nu poate fi capturat sau ucis.

