Ce mesaj i-a dat Răzvan Ciobanu Vicăi Blochina de la mare. Aceasta ar fi trebuit să fie cu el în mașină

Vica Blochina și Oana Roman, două dintre prietenele apropiate ale creatorului de modă Răzvan Ciobanu, au venit la emisiunea La Măruță pentru a vorbi despre moartea acestuia.

Vica a povestit că a fost foarte aproape de fi cu Răzvan în mașină, pentru că vorbiseră să se întoarcă împreună de la mare la București.

”Eu am plecat la mare sâmbătă. M-am întâlnit cu el. A venit la mine acasă să-mi facă niște ținute. I-am lăsat mașina mea. Duminică am primit mesaje de la el. Mi-a spus că a ajuns la mare și voia să se întoarcă pentru că nu îi plăcea. I-am zis că vin și eu cu el. Cu mașina asta a venit cu alți oameni la mare. Dacă mă suna până la ora 18:00, eu plecam cu el acasă”, a spus Vica.

Vica Blochina a adăugat: ”El era un copil iubit de Dumnezeu, a fost un tip foarte carismatic. El nu a vorbit niciodată urât despre cineva. El nu a fost fericit niciodată. Eu nu l-am văzut fericit niciodată. Fostul lui prieten nu-și dorește să dăm nume, dar azi noapte a fost la locul accidentului, a aprins lumânările și acum a făcut o cruce mare pentru fostul lui prieten. Ei s-au împăcat acum câteva săptămâni”.

Oana Roman s-a arătat deranjată de speculațiile care înconjoară moartea lui Răzvan Ciobanu.

”Eu am tot spus, ceea ce îmi doresc este să încercăm să dăm la o parte aceste teorii ale conspirației și să se intereseze că a plecat dintre noi un om, extrem de talentat, că am pierdut un prieten și suntem mai săraci din cauza aceasta. Nu este OK să arătăm pe Facebook omul acest mort. Nu este uman să ne preocupăm de acest lucru”, a spus Oana Roman.