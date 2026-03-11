"La data de 8 martie, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă", sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au documentat activitatea infracţională a două persoane (un bărbat şi o femeie), cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă", informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Potrivit poliţiei, cele două persoane au fost prinse în flagrant delict, iar în bagajele lor de cală au fost găsite peste 60 de parfumuri sigilate, pentru care nu deţineau acte de provenienţă.

Bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii participaţiei penale, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.