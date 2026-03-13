Corespondent Știrile PRO TV: „Primele semne ale poluării au apărut ieri după-amiază, iar Prefectura Argeș a convocat aseară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Sunt la Vidraru reprezentanți de la Poliție, Garda de Mediu și Apele Române. Echipele acționează pentru izolarea poluării și prevenirea propagării în aval de baraj, dar și pentru identificarea cauzei.

Inițial, specialiștii au crezut că petele de ulei și combustibil ar putea proveni din rezervoarele ambarcațiunilor scufundate în lac. Ipoteza este infirmată, însă, de cantitatea mare de substanțe poluante.

Între timp, distribuitorul de apă face măsurători periodice pentru a determina calitatea apei. Vă reamintim că Barajul Vidraru a fost golit pentru lucrări de retehnologizare, iar apa furnizată populației NU este potabilă. Poate fi folosită doar în scop menajer.

Orașul Curtea de Argeș și patru comune învecinate sunt afectate de aceste restricții.”