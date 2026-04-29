În urma unei sesizări, anchetatorii au făcut o percheziție în casa tinerei, de unde au ridicat mai multe probe: substanțe injectabile, aparatură medicală, medicamente, facturi, bonuri și un telefon mobil.

Tânăra de 23 de ani era angajată drept cosmeticiană în salonul din oraș, iar clientele ar fi apelat la ea pentru injecții cu acid hialuronic.

Femeia nu avea pregătire formală pentru a oferi asemenea servicii, spun polițiștii, însă învățase anumite tehnici și proceduri folosind diferite cursuri și tutoriale de pe internet.

Pe profilele de socializare se prezenta drept studentă la medicină. Acum este cercetată în stare de libertate pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Cercetările sunt continuate de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.