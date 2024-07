Ce spun specialiștii despre pana majoră a serviciilor Microsoft la nivel mondial. „Nu a fost un atac cibernetic”

O uriașă pană globală a sistemelor informatice a blocat activitatea a zeci de mii de companii din toată lumea care foloseau serviciile și aplicațiile Microsoft. De la București la Londra, din Berlin în Los Angeles ori Sydney au fost afectate spitale, aeroporturi, bănci, posturi de televiziune, dar și lanțuri de magazine.

De vină pentru tot acest haos ar fi fost o actualizare cu probleme a unui program antivirus al companiei americane Crowd-strike.

Prezentatori Sky News: „O pană globală majoră a sistemului informatic afectează multe dintre cele mai mari companii din lume, inclusiv pe noi, cei de la Sky News. Se crede că defecțiunea sistemului a fost cauzată de o actualizare a unui software antivirus”.

Haosul cauzat de eroarea afișată de cel mai utilizat sistem de operare pentru calculatoare din lume a cuprins infrastructura medicala, rutieră, de cale ferată și aeriană.

În Statele Unite nu a mai funcționat nici serviciul de urgență 911, iar numeroase spitale din Europa au primit astăzi doar urgențele majore. Nu-și mai puteau accesa fișele și au anulat toate intervențiile programate.

Pe aeroporturile de pe tot globul companiilor aeriene le-au picat atât softul de rezervări cât și cel de check-in. De aici perturbarea orarului de decolări și aterizări. Pe site-ul care monitorizează traficul aerian, acel du-te vino frenetic de avioane, obișnuit în toiul vacanțelor a lăsat brusc loc unei activități sporadice.

Panourile de plecări și sosiri au înghețat, afișând informații neactualizate cu privire la numerele porților și orele de decolare, ceea ce a făcut ca unii pasageri să piardă zborurile. La Edinburgh, aceeași eroare informatică a declanșat alarma de incendiu din clădirea principală.

Peste Ocean, Administrația Federală a Aviației a reținut la sol toate zborurile marilor companii aeriene americane, inclusiv Delta, United și American Airlines.

Corespondent CNN: „Rețeaua companiei Jetstar a picat. Monitoarele care afișau diverse informații s-au închis brusc. Te încearcă un sentiment de dezolare, e o atmosferă apăsătoare. Când am ajuns acum câteva ore era haos. Nu am mai văzut acest aeroport atât de aglomerat. Am văzut mulți oameni cu lacrimi în ochi vorbind la telefon și spuneau că planurile pe care le aveau în acest weekend, nunți și tot felul de alte evenimente, s-au dus pe apa sâmbetei”.

Turiști: „Trebuia să mergem în orașul german Koln, zborul nostru era la ora 13:45, dar tocmai am fost anunați că a fost anulat.

Reporter: Dacă îmi permiteți să vă întreb, câți bani ați pierdut din cauza acestei probleme?

Turiști: În jur de 2.000 de lire sterline”.

Problemele nu au ocolit nici marile rețele de televiziune. În Marea Britanie, postul Sky News nu a putut transmite în direct ore în șir. În așteptarea unei soluții, prezentatorii au încercat să țină totuși legătura cu telespectatorii făcând haz de necaz. La fel au pățit și posturi de televiziune din Franţa, de exemplu TF1 și RTL.

Marc Stewart, corespondent CNN: „Această pană IT a afectat, de asemenea, viața de zi cu zi a oamenilor, cum ar fi cumpărăturile”.

Toate aceste probleme au fost provocate de o actualizare defectuoasă a unui program antivirus la sistemele Microsoft Cloud. Prin urmare, milioane de utilizatori s-au trezit cu așa numitul „ecran albastru al morții” pe monitoare, respectiv un ecran de care nu poți trece și care te anunță că sunt probleme majore cu sistemul.

James Bore, expert cibernetic: „În termeni de securitate informatică, CrowdStrike este probabil unul dintre cei mai mari „jucători” din lume. În timp ce Microsoft oferă sistemul de operare, CrowdStrike furnizează uneltele de protecție a acestuia, adică exact ce au nevoie foarte multe companii. Problema este că am ajuns ca un număr foarte mic de companii să producă aproape tot”.

La câteva ore după declanșare haosului, compania americană Crowdstrike a anunțat că „defecțiunea a fost identificată și izolată” și că se lucrează pentru remediere.

George Kurtz, CEO Crodstrike: „Ne pare nespuns de rău de impactul suferit de clienții noștri, pasagerii și toți cei afectați. Nu a fost un atac cibernetic, a fost legat de o actualizare de conținut. Ar mai putea dura ceva timp până când sistemele își vor reveni”.

James Bore, expert cibernetic: „Cineva trebuie să acceseze absolut fiecare computer afectat, să-l aducă în ceea ce se numește safe mode, să găsească fișierul problemă, să-l șteargă și apoi să restarteze sistemul. Procedura în sine nu durează mai mult de 30-60 de secunde, dar trebuie făcută manual pentru fiecare în parte, nu se poate face automat. Va dura ceva timp până se rezolvă”.

Amplificate ca un bulgare de zăpadă, efectele acestei pene informatice fară precedent se vor resimți zile la rând, iar costurile pentru companii se anunță exorbitante.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: