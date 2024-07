Haos în SUA și Europa. Toate avioanele au fost chemate la sol, după întreruperea Windows. Sunt probleme și pe căile ferate

Toate zborurile mai multor companii aeriene importante din SUA - inclusiv Delta, United și American Airlines - au fost oprite la sol vineri dimineață din cauza unei probleme de comunicare, potrivit Administrației Federale a Aviației. Totodată, numărul de urgenţă 911 nu era disponibil la nivel național.

THE US AVIATION AUTHORITY REQUIRES ALL FLIGHTS TO LAND DUE TO A TECHNICAL COMPUTER GLITCH