Ancheta poliţiştilor de Protecţia Animalelor a fost deschisă după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind cum cei doi pui de câine sunt aruncaţi, de o persoană necunoscută, peste gardul unui adăpost, relatează Agerpres.

Imaginile au fost făcute publice de Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Braşov şi surprind un autoturism care ajunge la adăpost în afara programului de lucru cu publicul. Deşi la intrare sunt afişate un număr de telefon şi o sonerie, unul dintre bărbaţi, care este prezent împreună cu o altă persoană, aruncă animalele peste gardul înalt, plecând ulterior de la locul faptei.

Reprezentanţii adăpostului au solicitat sprijinul populaţiei pentru identificarea celor implicaţi, precizând că cei doi pui de câine au fost răniţi în urma incidentului şi se află, în prezent, sub tratament medical.

"Verificările efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Braşov au dus la identificarea autovehiculului şi ulterior a persoanei bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Braşov, care a fost sancţionat contravenţional cu amendă, în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor legale. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind posibile acte de cruzime sau abandon asupra animalelor şi reiterează importanţa implicării cetăţenilor în semnalarea unor astfel de situaţii.”