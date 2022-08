Ce a găsit un șef de tren din Suceava în timpul serviciului. „Ca să fiu sincer, mi-au tremurat picioarele”

Vasilică Săvuț se afla la serviciu luni dimineață când, în jurul orei 10:30, a observat o borsetă pierdută în trenul 1830 Galați - Cluj, care se afla în Gara Iași.

„M-am apropiat și am ridicat borseta. La mică depărtare erau un domn și o doamnă și am mers la ei. Am deschis borseta și am văzut că era plină cu bani. Ca să fiu sincer, mi-au tremurat picioarele. Am mers mai apoi la Poliția TF din Iași și am predat borseta, în care erau circa 43.000 de lei”, a mărturisit șeful de tren.

Ce reacție a avut posesorul borsetei

Posesorul borsetei a apărut la scurt timp și i-ar fi mulțumit ceferistului pentru că a predat banii la poliție, potrivit Monitorul de Suceava.

Acesta și-ar fi dat seama că a uitat borseta în tren abia după aproximativ jumătate de oră, când a vrut să își cumpere covrigi.

Angajatul CFR a mai găsit o borsetă acum șase ani - cu 40.000 de dolari

Săvuț, care are o carieră de 32 de ani la CFR, a mai găsit o borsetă acum șase ani, care conținea 40.000 de dolari și a predat-o la poliție.

„Aceste două cazuri sunt cele în care erau sume foarte mari de bani, dar portofele cu acte și bani mai puțini am găsit de foarte multe ori. Niciodată nu m-am gândit să îmi însușesc vreun bun găsit pentru că nu ar fi normal. Dacă se poate să ajut un om în necaz o fac cu mare bucurie,” a mai spus Săvuț.

Dată publicare: 02-08-2022 21:45