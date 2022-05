Un bărbat care a cumpărat mobilă la mâna a doua a găsit o sumă fabuloasă ascunsă în sertare. Ce a făcut cu banii

Asistentul social Thomas Heller, în vârstă de 50 de ani, a cumpărat dulapuri pentru bucătărie de pe site-ul eBay și a fost surprins să găsească 150.000 de euro (aproximativ 742.000 lei) în mobilier, a relatat Daily Mail.

Heller cumpărase mobila pe 14 aprilie de la fiul unei bătrâne din Halle, estul Germaniei, după ce aceasta s-a mutat într-un azil, dar câteva zile mai târziu a găsit două casete cu bani ascunse în dulapuri.

