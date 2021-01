O chelneriţă a salvat un copil abuzat de părinți. Cum a reușit să comunice cu el în fața agresorilor

Faptele au avut loc la 1 ianuarie la restaurantul Mrs. Potato, când doi adulţi şi doi minori s-au aşezat la o masă iar chelneriţa Flavine Carvalho, care le-a luat comanda, a observat că băiatul prezenta mai multe contuzii şi vânătăi pe braţe şi pe faţă, relatează Agerpres.

După ce a observat că tatăl nu comandă nimic pentru băiat, iar acesta stătea speriat cu capul plecat, i-a scris pe un bileţel "DO YOU NEED HELP? OK" (Ai nevoie de ajutor? OK) pe care i l-a arătat copilului, fără să fie văzută de tatăl acestuia.

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN