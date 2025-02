Caz ieșit din comun în Vaslui. Bătrâni jefuiți de propria nepoată, după ce i-a adormit. Le-a furat tot, chiar de ziua bunicii

Nepoata a dispărut apoi, împreună cu un complice. Dar amândoi sunt acum arestați.

Cei doi bătrâni, de 80 și, respectiv, 81 de ani, locuiesc în comuna Lipovăț. Au crescut-o de mică pe nepoata care locuiește acum în județul Argeș.

Femeia de 39 de ani nu are un loc de muncă și își vizita des bunicii, mai ales când avea nevoie de bani. Acum, a venit însoțită de un bărbat de 44 ani, despre care gazdele nu știau nimic. Au stat câteva zile acasă la bătrâni. Mama suspectei e șocată de ceea ce a făcut fiica ei.

Mama: ”A crescut-o mai ceva ca pe noi”.

În ziua aniversării, bătrâna s-a plâns că nu se simte bine. Nepoata și-a trimis partenerul la mașină, de unde acesta s-a întors cu medicamente. Pentru liniștire, au spus musafirii. Fără să se gândească la ceva rău, bătrânii au înghițit pilulele și au adormit în scurt timp. Chiar mama suspectei i-a văzut în starea indusă de pastile.

Mama: ”Când am venit, ușile erau deschise. Eu cînd am văzut pe mămica, nu știu, mamă. Tăticul nu știa ce e cu el. Nu știa că am venit, nu mai cunoștea lumea, trăgea de pe pat. Tăticule, tăticule!”.

”Nu o credeam în stare așa”

Localnic: ”Au fost adormiți. Bătrâna a spus că se simte rău. Și ea a zis că lasă să îți aduc din mașină. Nu a durat 20 minute și au adormit amândoi”.

Femeia de 39 de ani a furat cei 27.000 de lei dintr-o cameră închisă cu lacătul, unde știa că își țin bătrânii economiile. Apoi a dispărut, împreună cu partenerul său.

Vecin: ”Nu o credeam în stare așa. Când am auzit, am rămas așa, uite așa am rămas”.

Suspecții au fost prinși în aceeași zi și acum sunt arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru tâlhărie.

”Reporter: De ce ar fi făcut asta?

Localnică: Poate o fi având datorii pe undeva, or fi fost prea mari, nu știu”.

Banii furați de cei doi au fost recuperați.

