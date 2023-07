Vacanțele cu copii mici, în ton cu vremurile. Nu prea mai există vara petrecută la bunici

Turcia, Grecia şi Bulgaria sunt la îndemână în primii ani de viaţă, după care, pe măsură, ce cresc, fetiţele şi băieţii vor să vadă parcurile tematice ca să-şi întâlnească eroii preferaţi din basme şi desene animate.

Roxana şi Andrei au doi copii pe care îi iau cu ei peste tot în lume. Alexei, băiatul cel mare, a plecat prima oară din ţară când avea doar 3 luni.

Andrei, părinte: „Alexei tocmai ce a împlinit 5 ani şi are 75 de zboruri, şi Anastasia are 2 ani şi are 28 de zboruri până acum"

Părinţii au înţeles că fiecare călătorie îi ajută pe cei mici să se dezvolte să se adapteze uşor unor situaţii neprevăzute, şi îi fac mai sociabili. Asta arată şi multe studii internaţionale.

Roxana și Andrei, părinți: „Sunt foarte curioşi, pun foarte multe întrebări când suntem într-o destinaţie nouă, vor să afle cât mai multe despre destinaţiile în care mergem, şi vor să interacţioneze foarte mult cu alţi oameni, vor să vorbească, vorbesc cu alţi copii de alte naţionalităţi, cu personalul din aeroport, din hoteluri, sunt foarte deschişi"

Ei nu sunt o excepţie. În prezent, aeroporturile sunt pline de puşti.

Tată: „Mergem în Germania, la Europa Park, un fel de Disneyland, este o experienţă plăcută, mai ales pentru băiat, care citeşte cărţi despre avioane, este primul lor zbor şi cred că o să le placă"

„Mergem în Atena şi în Eghina. Nu ne e teamă de nimic"

„Eu zic că îi dezvoltă, pentru că văd, explorează, văd noutăţi, deci pentru ei nu e decât benefic."

Datele unei mari agenţii care vinde bilete de avion online ne arată ca în ultimii ani părinţii au călătorit mai mult cu copiii. Am comparat datele din 2019, de înainte de pandemie, cu cele de anul trecut, când lucrurile au revenit la normal. Şi am aflat că pentru segmentul de vârstă până în doi ani, creşterea a fost de 15%, iar pentru copiii mai mari de doi ani, creşterea a fost de 20 de procente.

Turcia, Grecia şi Bulgaria rămân de departe destinaţiile preferatele de familiile cu copii. Nu sunt departe de casă şi au multe hoteluri în regim all inclusive. Măcar șapte zile pe an, mama nu îşi bate capul ce să gătească. A crescut interesul şi pentru Spania, o ţară în care familiile pot merge şi la plajă, dar şi în parcuri tematice.

George Duțescu, manager de vânzări la o agenţie de turism: „Tenerife este o destinaţie cu un relief deosebit şi cu multe activităţi pentru copii, cum ar fi Loro Park şi Siam Park.”

Găsiţi tentaţii similare în Egipt, Cipru, Portugalia sau Tunisia. Chiar dacă acum toată lumea se bucură de soare şi de mare, părinţii prevăzători şi-au rezervat deja locurile în excursiile din Laponia, ţara lui Moş Crăciun.

