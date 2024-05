Dramă pentru doi bătrâni din Iași. Casa le-a fost mistuită de flăcări, în toiul nopții. "Au ieșit în picioarele goale"

Din fericire, oamenii nu au fost răniți, însă toate lucrurile le-au fost mistuite de focul puternic, chiar și economiile făcute cu greu în ultimii ani. Rudele și vecinii încearcă să-i ajute pe cei doi soți loviți de necaz.

Incendiul a avut loc acum câteva nopți, în comuna Șipote. Cei doi soți, în vârstă de 80, respectiv 74 de ani, dormeau când un vecin a strigat la ei să iasă din casă. Bătrânul a auzit țipetele și a reușit să deschidă ușa și să o salveze și pe soția sa. În câteva minute, focul a mistuit toată casa. Doar câteva cărți de rugăciuni și două fotografii au rămas neatinse de flacari, într-un dulap.

Ion Bunduc, proprietar: "Noi dormeam în sală, aici pe hol, când am deschis ușa la cameră, când am văzut fumul cu pară, nu am mai putut să intrăm în casă, am tras baba așa cum dormeam și încolo nu am mai putut scoate nimic, absolut nimic. Ardea de au ars și copacii aceștia, pe care îi vedeți aici".

Mihai Alexuțu, nepot: "Vecinul a simțit miros de fum, a văzut ca iese focul, a urlat la poartă. S-au speriat, au ieșit în picioarele goale, cu nimic pe ei. Veranda s-a topit în 15 minute".

De spaimă, soția bărbatului, cunoscută cu mai multe afecțiuni medicale, a suferit un atac de panică și a fost internată în spital.

Deocamdată, bunicii stau la rude, însă sunt foarte atașați de casă și nu vor să plece din curtea lor. Impresionați de durerea familiei, mai mulți oameni le-au sărit în ajutor cu donații și forță de muncă. Au început să le construiască o altă casă, în apropiere.

Dorel Dobre, voluntar: "O mână de ajutor, tocmai de la București. Mai multe persoane ne-am pus de acord să îi ajutăm".

Reporter: V-a impresionat drama?

Dorel Dobre, voluntar: "Da, foarte mult, ne bucurăm că sunt în viață".

Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la scurtcircuit produs la un frigider. Orice ajutor oferit celor doi bătrâni este binevenit.

Persoanele interesate să doneze pentru locuința bunicilor, o pot face în contul de Revolut al fiicei celor doi, Monica Bunduc, pe numărul de telefon: 0745. 257. 839.

