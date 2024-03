Câte dosare erau pe rol la Judecătoria Cornetu înainte să izbucnească incendiul. Ce se va întâmpla cu procesele

Aproape 10 ore s-au luptat pompierii cu flăcările, iar locuitorii din zonă au fost avertizați că este posibil să fie evacuați. Sălile de judecată s-au umplut de apă, așa că procesele urgente vor fi trimise la Judecătoria Buftea. Celelalte vor fi amânate.

Toată noaptea, sute de locuitori ai orașului Cornetu din Ilfov s-au rugat ca flacările izbucnite în mansarda Judecătoriei să nu ajungă și la blocurile lor.

Localnic: „Eram acasă și am văzut că arde pe geam. Am văzut și am sunat. Cred că am fost primul care a sunat. Era flacăra mare și ardea peste tot”.

Localnic: „Am stat cu teamă. Erau copiii în casă, să anunțăm să-i evacuam în caz de ceva, dacă e pericol să se extindă la bloc”.

Mansarda din lemn a ars toată, mai ales că înăuntru erau mii de dosare.

După ce focul a fost stins, polițiștii criminaliști au început să strângă probe în dosarul penal deschis in rem pentru distrugere din culpă.

În total 18 localități din județul Ilfov sunt arondate la Judecătoria Cornetu. Înainte să izbucnească incendiul, pe rolul instanțelor erau aproximativ 1.000 de dosare. Toate vor fi redistribuite altor instanțe, până când sediul Judecătoriei va fi renovat sau se va găsi o altă clădire în care să funcționeze.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că dosarele arhivate distruse în incendiu vor fi reconstituite. Deocamdată nu a fost stabilită cauza incendiului.

Dată publicare: 04-03-2024 18:59