Incendiu violent la Judecătoria Cornetu. ”Era flacără mare și ardea peste tot”

Pompierii au intervenit cu forțe impresionante, însă lupta cu vâlvătaia nu a fost deloc ușoară. Au acționat atât din exterior, cât și din interior pentru a potoli incendiul.

Flăcările care au izbucnit în sediul Judecătoriei Cornetu au fost zărite de oamenii care locuiesc în apropiere. În puterea nopții, au ieșit din case și, speriați, au sunat la 112 și au cerut ajutor.

„Eram acasă și am văzut că arde, pe geam am văzut și am sunat, cred că am fost primul care a sunat. Era flacără mare și ardea peste tot”.

”M-au trezit din somn vecinii că arde Casa de Cultură. Totuși am stat cu teamă să anunțăm familia, că erau copiii în casă, să anunțăm să-i evacuăm în caz de ceva, dacă e pericol să se extindă la bloc”.

”Am văzut flăcările și am venit și noi să vedem ce se întâmplă aici”.

Se stabilește dacă focul a afectat și dosarele judecătoriei

Imediat ce s-a dat alarma, pompierii au împânzit zona. Au acționat cu nu mai putin de 14 autospeciale de stingere, 4 cisterne, 3 autoscări, o descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Sublocotenent Ana Covașniuc, ISU BIF: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire administrativa unde își desfășoară activitatea Centrul Cultural și Judecătoria Cornetu din județul Ilfov. S-a alimentat de la hidranții din proximitate, în limita debitului asigurat”.

La mai bine de două ore de când flăcările au izbucnit, pompierii încă lucrau la lichidarea incendiului, atât din interiorul, cât și din exteriorul clădirii.

Cât de însemnate sunt pagubele materiale vor stabili anchetatorii, în urma cercetărilor. Specialiștii trebuie să stabilească și dacă focul a afectat dosare aflate în lucru la Judecătoria Cornetu.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 04-03-2024 07:07