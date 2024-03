Incendiul de la Judecătoria Cornetu a fost stins după 10 ore. Accesul în sediu nu este permis

Pompierii au intervenit cu forțe impresionante, însă lupta cu vâlvătaia nu a fost deloc ușoară. Potrivit salvatorilor, nu au fost victime.

Flăcările care au izbucnit în sediul Judecătoriei Cornetu au fost zărite de oamenii care locuiesc în apropiere. În puterea nopții, au ieșit din case și, speriați, au sunat la 112 și au cerut ajutor.

„Eram acasă și am văzut că arde, pe geam am văzut și am sunat, cred că am fost primul care a sunat. Era flacără mare și ardea peste tot”.

”M-au trezit din somn vecinii că arde Casa de Cultură. Totuși am stat cu teamă să anunțăm familia, că erau copiii în casă, să anunțăm să-i evacuăm în caz de ceva, dacă e pericol să se extindă la bloc”.

”Am văzut flăcările și am venit și noi să vedem ce se întâmplă aici”.

Imediat ce s-a dat alarma, pompierii au împânzit zona. Au acționat cu nu mai putin de 14 autospeciale de stingere.

Sublocotenent Ana Covașniuc, ISU BIF: „S-a alimentat de la hidranții din proximitate, în limita debitului asigurat”.

Incendiul a fost stins după 10 ore. Cauzele acestuia nu au fost deocamdată stabilite.

Ședințele de judecată de la Cornetu se vor reloca în sediul Tribunalului Ilfov

Poliția a anunțat că deschide dosar penal pentru distrugere din culpă.

”La data de 4 martie a.c., în jurul orei 2:03, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că a izbucnit un incendiu în comuna Cornetu, la nivelul acoperișului unei instituții.



La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, cât și pompierii ISUBIF, care, la acest moment, acționează pentru stingerea incendiului.



În cauză, a fost deschis dosar de urmările penală, sub aspectul săvârșirii infracțiuni de distrugere din culpă”, a transmis IPJ Ilfov.

Pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că ședințele de judecată de la Judecătoria Cornetu vor fi relocate în sediul Tribunalului Ilfov.

”În cursul nopţii de 03 spre 04 martie 2024, în jurul orei 02:00, a izbucnit un incendiu în mansarda Judecătoriei Cornetu, unde se aflau arhiva cu dosare soluţionate şi birouri de grefieri.

Incendiul a început în timp ce instanța era închisă și nu a produs victime, fiind înregistrate numai pagube materiale, în sensul în care este afectată folosinţa sediului Judecătoriei Cornetu, inclusiv sălile de judecată.

Reprezentanții autorităților cu responsabilități în stingerea incendiilor au acționat şi încă acţionează pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, fiind efectuate în continuare cercetări cu privire la cauzele care au determinat producerea incidentului.

La acest moment accesul în sediul Judecătoriei Cornetu nu este permis, fiind luate măsuri pentru relocarea ședințelor de judecată, în principiu, în sediul Tribunalului Ilfov”, au precizat oficialii CSM.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-03-2024 13:22