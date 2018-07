Case distruse de inundații, de două ori într-o lună, în Mureș: „Mizeria mă distruge”

Gospodarii din localitatea Cornești, judeţul Mureş, sunt disperaţi. Pentru a doua oară într-o singură lună, casele şi curţile lor au fost inundate după ploi torenţiale.

Recoltele sunt distruse, iar locuinţele pline de mâl. Joi pompierii au intervenit cu motopompe, iar oamenii au încercat să îşi calculeze pagubele.

A fost prăpăd în noaptea de miercuri spre joi în localitatea Cornești, judeţul Mureş. Ploaia care a ţinut o oră a lăsat în urma dezastru.

Localnic: „Ce să facem, am fugit. Ce să faci? Toată noaptea, până la trei. E gata, nu ai ce să mai faci.”

Localnică: „Am scos apa cu găleţile, după aia am văzut azi noapte... Tulai, cum să dormi aici? Și băiatul aici a dormit. O zis că mai bine toată noaptea cară apă, mobile de bucătărie, frigderul şi maşina de spălat. Aragazul are atâta apă... Într-o lună de trei - patru ori.”

Localnic: „La mine a intrat în tot locul, am aici şi moara şi acolo a intrat. De zugravuit proaspăt am zugrăvit, am băgat mobile înapoi în casă. De ştiam, nu o băgăm… Am terminat de zugrăvit.”

Citește și Jumătate din țară se află sub cod galben de ploi. Inundații grave în mai multe orașe

Localnică: „De o lună şi ceva tot plouă. Noroc că e mai sus casa, că dacă nu, poate ajungea și acolo. Uite, Doamne iartă-mă, a dat 19.000 de euro. O grămadă de bani şi uite cum vine apa.”

Localnic: „Grădina îi distrusă, zarzavaturile toate sunt gata. Mizeria asta mă distruge pe mine. Și paguba, bineînţeles, că am muncit pentru ele.”

Joi, pompierii din Târnăveni au sărit în ajutorul localnicilor. Aceştia au încercat să scoată apa din locuinţe cu ajutorul motopompelor.

Pl. maj. Adrian Pintea, detaşamentul de pompieri Târnăveni: „Am fost solicitaţi pentru a interveni în localitatea Corneşti pentru scoatrea apei din şapte gospodarii. Secţia Târnăveni s-a deplasat cu o antispecială cu apă şi spumă, motopompă transportabilă şi una remorcabilă. S-a acţionat în pivniţe şi într-o casă.”

Oamenii spun că pentru a doua oară în ultimele trei săptămâni ploaia le aduce numai necazuri. Acum nu le rămâne de făcut decât să aştepte că locuinţele lor să se usuce.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!