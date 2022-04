Comisarii de la Protecția Consumatorilor au verificat în special firmele care vând carne și pește. O carmangerie a fost închisă pe loc și sute de kilograme de carne și preparate din carne au fost confiscate pentru distrugere.

Ca și cum ar vedea lucruri diferite, privind aceleași obiecte, comisarii de la Protecția Consumatorilor și administratorii firmelor s-au contrazis de la început.

"- Asta e spre terminare.

- Da, dar e deteriorat.

- Nu.

- Păi, cum? E spart capacul. Nu e deteriorat ambalajul? Și stă direct pe paviment, și uitați-vă cum arată. Asta cine a produs-o sau cum?

- Noi.

- Dumneavoastră o produceți? Butoaiele astea se pot dezinfecta? Bineînțeles că da? Cum plasticul îl dezinfectați, conform procedurii, domnu'? Că plasticul nu se poate dezinfecta" .

În laboratorul altei carmangerii, inspectorii au găsit o mizerie cruntă.

"Tăvile astea prezintă deteriorări grave. Mai mult decât atât, faptul că dumneavoastră puneți tava care stă direct pe jos peste celălalt produs, direct peste carne, nu e în regulă".

"- Să vă facem o poză la mâini, că ar trebui să aveți mănuși.

- Am avut mănuși și am dat-o mai devreme.

- Ok, carnet de sănătate aveți?".

Amenzi de 45.000 de lei



"- Totul arată nedezinfectat, murdar, spart. Uitați-vă și dumneavoastră.

- Tava e spartă, am înțeles.

- Păi nu. Tava asta e spartă, următoarea e spartă, n-au fost spălate cred niciodată. Mai mult decât atât, astea nu le puteți dezinfecta".

Sorin Susanu, comisar șef CRPC Galați: "Orice chestiune legată de alimente neconforme, expirate, depozitate necorespunzator, direct pe paviment, cu modificări organoleptice, cu stări termice modificate, așa cum am găsit ieri și mă refer în special la carne și pește – este o chestiune foarte gravă. Din acest motiv s-a aplicat și o măsură imediată de oprire a activității. Discutăm despre cantități de aproape jumătate de tonă de produse neconforme, la câțiva agenți economici".

Până acum, doar cinci firme care vând carne și pește în piața centrală din Galați au fost verificate. Amenzile depasesc 45 de mii de lei.