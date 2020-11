Carantină în 25 de localităţi din România, printre care şi Baia Mare. Nimeni nu intră şi nu iese de aici

Problemele grave necesită măsuri dure. „Carantina este soluţia pe care am aplicat-o bine, în primul val pandemic, dar pe care am uitat-o acum'' sunt de părere experţii.

Datele din mai multe ţări ne arată că explozia numărului de cazuri de COVID-19 poate fi curmată doar printr-o carantină strictă, de cel puţin două săptămâni.

La noi, măsura este deja instituită în 25 de localităţi, iar de ieri a intrat în vigoare şi în municipiul Baia Mare, cel mai mare oraş din România care se autoizolează.

Autorităţile din Baia Mare au decis să impună carantina oraşului cu peste 130.000 de locuitori din cauza numărului mare de cazuri de infectare cu coronavirus. În Baia Mare, din cele 19 paturi ATI existente, 16 sunt ocupate, iar 3 pacienţi sunt intubaţi.

Nicolae-Silviu Ungur prefect Maramureș: „Astăzi avem o incidenţă a cazurilor de infecţie cu coronavirus de 7,21 la mia de locuitori, în creştere faţă de ieri. Am fost nevoiţi să luăm această măsură pentru a preîntâmpina o tragedie în ceea ce priveşte bolnavii noştri, care ajung în secţiile de spital. Este făcută în scopul de a limita şi a evita aglomerările de persoane."

Practic, de la ora 17, circulaţia în spaţiile publice din oraş este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care există motive bine întemeiate care vor fi detaliate în declaraţia pe proprie răspundere. La fel, nimeni nu poate intra sau ieşi din oraş. Este permisă în schimb tranzitarea localităţii fără oprire.

„E obligatoriu să purtăm toţi masca, indiferent dacă suntem în public sau nu. Vă rog s-o purtaţi corespunzător, şi pe nas şi pe gură", atrag atenția polițiștii.

Şi primarul din Baia Mare este în izolare la domiciliu, pentru două săptămâni, după ce şoferul său a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Doar după o carantină strictă au scăpat de pericol şi locuitorii unui cartier al comunei Iveşti din judeţul Galaţi. În toată comunitatea au fost aproape 150 de bolnavi de COVID, enorm, raportat la numărul de locuitori. După 4 săptămâni de carantină totală, mai sunt doar câţiva localnici infectaţi.

Eugen Hristache, prefect Galaţi: „Era o incidenţă de infectare de circa 10,67 la mia de locuitori. Astfel încât astăzi, 10.11.2020, avem o incidenţă de infectare de doar 2,17 la mia de locuitori. Iată că, după o lună de zile, măsurile şi-au arătat roadele."

În prezent, 25 de localităţi din întreaga ţară au intrat în carantină. Asta înseamnă că nimeni nu mai intră şi nimeni nu mai iese din aceste zone, decât dacă există o urgenţă ce nu suportă amânare. După cum se vede, cele mai multe sunt în judeţele Maramureş şi Timiş.

Israelul a aplicat cu succes carantina

Specialiştii spun că, deocamdată, carantina totală este singura care poate readuce situaţia epidemiologică sub un oarecare control. A demonstrat-o recent Israelul, cu verde pe un grafic întocmit de medicul şi cercetătorul Octavian Jurma din Timişoara, care urmăreşte îndeaproape evoluţia pandemiei.

Ei bine, Israelul ajunsese la un punct critic la jumătatea lui septembrie, când raporta peste 5.000 de noi infectări zilnic, enorm pentru o populaţie de doar 9 milioane de locuitori. Pe 18 septembrie a impus restricţii dure ale căror rezultate sunt clare.

După o lună de zile, Israelul a ajuns astăzi să mai aibă doar câteva sute de noi infectări pe zi. Să luăm şi exemplul Cehiei, care luna trecută a fost ţara europeană cea mai afectată de criza sanitară. Este cu albastru pe grafic şi vedeţi cum creşterea a continuat accelerat pe măsură ce guvernul a evitat impunerea de noi restricţii. În final, autorităţile n-au mai avut altă soluţie şi pe 21 octombrie s-au reinstaurat restricţii aproape totale, ca în primăvară. Şi din nou, două săptămâni mai târziu, s-a văzut tendinţa de scădere.

În acest al doilea grafic, realizat de cercetătorul Octavian Jurma, vedem unde este România din punct de vedere epidemiologic şi unde ar fi putut fi dacă am fi urmat şi noi exemplul Israelului sau Cehiei şi am fi impus carantina imediat după 18 octombrie. N-am făcut-o şi am depăşit pragul de 10.000 de cazuri pe zi. Dacă însă autorităţile ar fi impus restricţii mai dure atunci astăzi am fi intrat deja pe o curbă descendentă, spun specialiştii.