În România nu mai există spitale Covid şi non-Covid. Medicii sunt puşi în faţa unor scene dramatice

Situaţia este atât de serioasă, pe zi ce trece, încât în România nu mai există spitale Covid şi non-Covid. Virusul este peste tot, iar medicii sunt puşi în faţa unor scene dramatice.

Trebuie să gestioneze simultan tratarea celor cu boli grave, în timp ce îi feresc de cei infectaţi cu SARS-COV-2. Care sunt din ce în ce mai mulţi, iar spaţiile de cazare insuficiente. Dacă lucrurile vor continua în acelaşi ritm, o să fie nevoie de un cort în stradă. Numai marți, din cei 80 de oameni care au ajuns la spitalul Floreasca, 35 au avut în final un test pozitiv.

La spitalul de urgenţă Floreasca, din Bucureşti, sunetul aparatelor care îi ajută pe pacienţii în stare gravă să respire nu se opreşte niciodată. Este spart poate doar de cel al salvărilor care vin una după alta.

Medic rezident: ''Aici vedem mulţi pacineti infectaţi, unii supecti care se confirmă apoi infectaţi. Am ajuns să închidem tot mai multe camere de gardă cu suspiciuni, ne desfăşurăm activitatea de medicină de urgenţă cu cazurile normale în cât mai puţine spaţii. Suntem foarte aglomeraţi".

Peste tot există culoare speciale şi zone de decontaminare, inclusiv a aerului. Aici, fiecare pacient este tratat ca un posibil purtător al infecţiei Covid-19.

Medic: ''Ne protejăm ca şi cum toţi ar putea fi infectaţi cu Sars-Cov-2”.

În acest moment, toate locurile destinate pacienţilor care au Covid sunt ocupate. 10 sunt la terapie intensivă, alţi 15 în saloane. La ei se ajunge tot prin unitatea de primiri urgenţe. Dacă, de pildă, un pacient infectat este dus din camera de izolare la terapie intensivă ori la ambulanţă, se anunţă tot spitalul printr-o staţie. În felul acesta se eliberează complet acest culoar.

Lângă fiecare salon există şi o încăpere în care personalul medical se schimbă şi se decontaminează după fiecare intervenţie.

Medic: ”Am o fetiţă. Acum e cu bunicii. Sincer, îmi e foarte frică. Zilnic avem contact cu pacienţi şi nu ştiu ce duc acasă. Când merg acasă, ea ştie: mami se dezinfectează şi apoi ne iubim şi ne îmbrățișăm''.

Însoțitorii pacienţilor nu mai au voie să intre în spitale, aşa că aparţinătorii rămân afară, lângă gard, şi astfel se dă o altă luptă şi se peirde timp preţios, pentru că medicii şi asistentele stau să le explice oamenilor de ce nu au voie să intre în spital şi că acest virus există, pentru că mulţi nu cred în existența lui. Din nou, se pierde timp preţios minute şi secunde care ar putea salva vieti.

Cu toate măsurile luate, spitalul este din ce în ce mai aglomerat, iar criza tot mai greu de gestionat. Ieri, din 80 de oameni care au ajuns la unitatea de primiri urgente 35 au fost testaţi pozitivi cu covid 19.

Medic: ''A fost o situație la limită am avut în toate spaţiile pe lângă pacienţii obişnuiţi, adică pacienţii care nu erau suspecţi am avut circa 20 de persoane în acelaşi timp şi asta e limita pe care o puteam. Din acel moment ne trebuie altceva în plus pentru că nu mai putem''.

Asta ar înseamna transformarea întregii unităţi de primiri urgențe în unitate Covid sau izolarea unui etaj complet.

Medicii încearcă zilnic să găsească locuri libere în alte spitale pentru a tranfera pacienţii care au covid.

Simion Luisa Corina, medic primar medicină de urgenţă: ”Sortăm pacienţi şi iar îi resortăm şi iar mutăm ca să putem decontamina”.

În tot acest timp, în sala de resuscitare se dă o luptă pe viaţă şi moarte. Un tânăr a fost găsit căzut în casă din cauza drogurilor şi a ajuns intubat în comă la urgenţă. Acum respiră cu ajutorul aparatelor, iar medicii fac tot posibilul să îl ţină în viaţă. Aşteaptă, în acelaşi timp, şi rezultatul testului covid pentru a putea ieşi de la resucitare într-o altă zonă.

Vlad Mixich, preşedinte Observatorul de Sănătate: ”La numărul de cazuri care există în România în prezent nu mai pot să existe spitale covid şi noncovid. În realitate asta deja nu se mai întâmplă. Întrebaţi orice medic care lucrează într-un spital sută la sută covid şi vă va spune că majoritatea pacienţilor pe care îi primesc vin din alte spitale”.