Unele nu sunt la același nivel cu asfaltul și devin astfel gropi, în timp ce altele au capacele deformate sau desprinse. Pe lângă pericolul de avarii, cei din zonă se plâng de zgomotul permanent.

În orașul Cisnădie, capacele gurilor de canal nu sunt la același nivel cu stratul de asfalt. Străzile au fost refăcute chiar toamna trecută.

Localnic: "Sunt deranjabile gurile de canal la zgomot, pentru circulație cu mașina, iar. Suspensia care o deteriorezi, o distrugi, amortizoare~.



Problema a ajuns să fie dezbătută în Consiliul Local.



Mircea Orlățan- primarul orașului Cisnădie: "Aveți dreptate, am trecut și eu peste câteva. Noi am pus garnituri la multe capace, va trebui să revenim ."



Și la Brașov, câteva astfel de obstacole au devenit celebre. Cel mai bine le cunosc taximetriștii, care au învățat să le ocolească.



Taximetrist: ”Există riscul să-ți tai un cauciuc, să-ți strici o jantă”.



Reprezentanții Primăriei spun că toate sesizările oamenilor sunt transmise deținătorilor de rețele, care au obligația să remedieze situația.







