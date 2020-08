Când va scădea numărul de infectări în România. Răspunsul lui Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, despre pandemia de coronavirus, că România se află la un nivel de platou şi că autorităţile au reuşit să stopeze creşterea după ce au avut la dispoziţie pârghiile legale necesare.

Orban a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Dolj, dacă ia în calcul amânarea alegerilor locale având în vedere că declarase că la 1.500 de cazuri pe zi se gândeşte la acest lucru şi România se află în apropierea acelui număr.

“Nu am spus-o chiar aşa. Mi s-a pus această întrebare de zeci de ori. Nu am dat un răspuns pentru că nu există un număr de cazuri. E vorba mai degrabă de evoluţie, nu de un număr de cazuri. Dacă ai un număr de cazuri cum sunt astăzi de exemplu, avem 1415 de cazuri, e oarecum la nivel de platou, am reuşit să stopăm creşterea pentru că tendinţa de răspândire a virusului este o tendinţă de răspândire nu în progresie aritmetică, ci în progresie geometrică. Am reuşit să stopăm creşterea imediat ce am avut la dispoziţie pârghiile legale după adoptarea legii de către Parlament. Sunt convins că avem capacitatea de a depăşi cu bine aceată perioadă şi de a reveni cât mai repede la o viaţă normală”, a spus premierul.

Orban crede că într-un interval de timp rezonabil putem asista la o scădere a numărului de infectări și spune că din ce în ce mai mulţi români respectă regulile.

“Se şi vede de două săptămâni este vizibil faptul că un număr din ce în ce mai mare de români respectă regulile şi eu sunt optimist şi consider că într-un interval de timp rezonabil putem asista la o scădere a numărului de infectări”, a mai declarat Ludovic Orban.