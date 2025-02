Călin Georgescu, plângere penală pentru că „servicii de tip AI, brutale și violente” de pe Facebook vor să-l omoare

Candidatul independent la Preşedinţie Călin Georgescu îl acuză pe Andrei Caramitru, în plângerea depusă împotriva sa, că a folosit servicii de tip AI şi ChatGPT pentru ”a crea o prezumtivă dovadă în sprijinul afirmaţiilor sale”, cu ”intenţia de a se produce un rezultat violent, oricare ar fi intensitatea acestuia, inclusiv moartea”, în condiţiile în care, la începutul postării incriminate, Caramitru a scris că a apelat la AI şi ChatGPT pentru o analiză istorică asupra situaţiilor de delir mistic anti-sistem care se transformă în rebeliune.

Georgescu mai susţine că Andrei Caramitru incită la violenţă împotriva sa şi că, deşi îl menţionează cu apelativul ”cg”, iniiţialele numelui său, acestea ”au devenit notorii” ca referindu-se la el.

Georgescu invocă în plângerea sa articolele din Codul penal referitoare la instigarea publică şi la incitare la violenţă, ură sau discriminare.

Călin Georgescu acuză că, printr-o postare din seara zilei de 22 februarie, Andrei Caramitru incită la violenţă împotriva sa, menţionându-l cu apelativul ”cg”, iniţialele numelui său, despre care Georgescu afirmă că ”au devenit notorii” ca referindu-se la el.

El remarcă faptul că, în decurs de 18 ore, postarea a generat peste 3.500 de reacţii şi peste 300 de de comentarii, calificându-se ca ”o comunicare publică importantă”.

Călin Georgescu acuză ”mesajul public, violent, visceral, plin de ură”

În opinia candidatului independent la Preşedinţie, unele comentarii la postarea lui Andrei Caramitru arată că autorii lor ”se aliază unui demers brutal, violent”, împotriva sa.

El prezintă ca argument un comentariu al cărui autor afimă: ”Un accident de maşină şi ai teminat cu nebunul”, Georgescu considerând că astfel ”fapta autorului instigării publce este cu atât mai periculoasă cu cât a produs deja reverberaţii sociale”.

Conform plângerii adresate Parchetului Judecătoriei Buftea, ”mesajul public, violent, visceral, plin de ură, bazat pe comunicări nereale şi pe dezinfomare, folosind în acest sens, confom propriei informaţii, servicii de tip AI şi roboţi ciberrnetici de tip ChatGPT pentru a crea o prezumtivă dovadă în sprijinul afirmaţiilor sale reprezintă un mesaj preconceput cu scop de intimidare” la adresa sa şi cu ”intenţia de a se produce un rezultat violent, oricare ar fi intensitatea acestuia, inclusiv moartea”.

În postarea la care face referire Georgescu, Andrei Caramitru afirmă: ”Am rugat ai / chat-gpt sa imi faca o analiza istorica asupra situaţiilor de delir mistic anti-sistem care se transformă în rebeliune. Au fost zeci de cazuri in istorie”.

Caramitru mai scrie, în aceeaşi postare: ”Chestiile astea se întâmplă în situaţii de stres (pandemii, război, schimbări sociale) şi sunt lansate de catre un Mesia care vrea să ia puterea. Există doar 2 situaţii la final : sau statul se prăbuşeşte şi milioane mor ; sau statul reuşeşte să elimine riscul. Nu există situaţia în care mesia şi salvează ceva, din contră.Cum e riscul eliminat cu succes ? Neutralizarea liderului + dacă e cazul represiune dură DAR devreme nu sa aştepţi să fie metastaza. In caz de metastază costurile sociale şi nenorocirea e mult mult mai mare”.

El oferă ca exemplu ”rebeliunea anti-unire de la Iaşi, finanţată de ruşi şi la vârf cu mitropolitul Moldovei”.

Andrei Caramitru a spus că postarea era ”absolut neutră”

”Regele l-a preluat pe mitropolit la Bucureşti i-a dat super job şi cine a devenit imediat pro-unire? Tocmai el”, notează Andrei Caramitru, adăugând: ”La fel americanii au gestionat bine nebunia iniţială cu mormonii - i-au plasat în Utah şi au negociat cu ei în aşa fel încât să nu mai cauzeze probleme la nivel general”.

”Asta e cazul fericit când se poate discuta cu nebunul. Dacă nu din păcate trebuie oprită decisiv situaţia. Şi cred ca la noi nu ai ce negocia cu un cegeu”, conchide Caramitru.

Andrei Caramitru a fost chemat la Poliţie, marţi, după ce Călin Georgescu a depus plângerea împotriva sa. Caramitru a explicat că plângerea vizează „o postare absolut neutră”. Mai multe persoane publice au reacţionat după ce Caramitru a vorbit public despre faptul că a fost reclamat. IPJ llfov a transmis că ”a fost înregistrată o plângere, a unui bărbat de 62 de ani, privind publicarea pe reţelele sociale a unui mesaj, care instiga la ură”.

Andrei Caramitru a precizat, la ieşirea de la audieri, că a fost chemat în calitate de martor, după ce Călin Georgescu a depus împotriva sa o plângere legată de un mesaj postat pe Facebook.

„E împotriva mea făcută (plângerea – n.r.) direct de Călin Georgescu, pe o postare absolut neutră. Practic, e o postare în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semi-rebeliune într-un stat, în care practic am cerut ca aceste situaţii să fie neutralizate, ori neutralizate înseamnă, cum am spus de o sută de mii de ori în toate celelalte postări, exact ca autorităţile statului, care am şi declarat care sunt – CCR şi celelalte – că acţioneze conform legii, evident. Se bazează doar pe acest cuvânt de neutralizare conform legii, plângerea nu are niciun fel de bază legală”, a declarat Andrei Caramitru.

