Călin Georgescu a reclamat la Poliție o postare pe Facebook împotriva sa, care a strâns multe like-uri. Autorul a fost audiat

Andrei Caramitru a fost chemat la Poliţie, marţi, după ce Călin Georgescu a depus o plângere împotriva sa, nemulţumit de o postare pe care Caramitru a făcut-o pe Facebook.

Caramitru a explicat că plângerea vizează „o postare absolut neutră”. Mai multe persoane publice au reacţionat după ce Caramitru a vorbit public despre faptul că a fost reclamat. IPJ llfov a transmis că ”a fost înregistrată o plângere, a unui bărbat de 62 de ani, privind publicarea pe reţelele sociale a unui mesaj, care instiga la ură”.

Andrei Caramitru a precizat, la ieşirea de la audieri, că a fost chemat în calitate de martor, după ce Călin Georgescu a depus împotriva sa o plângere legată de un mesaj postat pe Facebook.

„E împotriva mea făcută (plângerea – n.r.) direct de Călin Georgescu, pe o postare absolut neutră. Practic, e o postare în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semi-rebeliune într-un stat, în care practic am cerut ca aceste situaţii să fie neutralizate, ori neutralizate înseamnă, cum am spus de o sută de mii de ori în toate celelalte postări, exact ca autorităţile statului, care am şi declarat care sunt – CCR şi celelalte – că acţioneze conform legii, evident. Se bazează doar pe acest cuvânt de neutralizare conform legii, plângerea nu are niciun fel de bază legală”, a declarat Andrei Caramitru, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că în reclamaţie se mai menţionează o postare a sa, în care cere, concret ce autorităţi să se sesizeze în cazul lui Georgescu. El a explicat că poliţiştii l-au întrebat „ce a vrut să spună”, subliniind că se vede din postare care a fost mesajul său.

Întrebat dacă se aştepta să fie depusă plângere împotriva sa, Andrei Caramitru a răspuns: „Absolut deloc, m-a şocat”.

Caramitru pe Facebook: Cegeul e în disperare. Face mai nou plângeri penale pentru postări care nu îi convin

Caramitru a reacţionat apoi pe Facebook, arătând că Georgescu este „în disperare” şi că acesta a reclamat şi comentarii la postarea sa.

„Deci! Tare ! Cegeul e în disperare. Face mai nou plângeri penale pentru postări care nu îi convin. Ca nu a fost suficient să facă ameninţări directe la sute de oameni. Eu sunt mândrul recipient al unei asemenea plângeri. Top !!! Mă declar onorat şi nu o să o las aşa . Deci pe scurt - am fost chemat la poliţie pentru opiniile mele libere direct de cg ! Omul ăsta vrea dictatură - şi atenţie !!! Se leagă în plângere de cine a comentat cu nume şi prenume . De like-uri. Monitorizează ce scriem pe aici şi probabil vrea să bage pe toţi la canal. Nu scapă nimeni ce credeţi!”, a scris Andrei Caramitru, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că „nu merge intimidarea bre” fiind de părere că „autorităţile trebuie urgent să îşi facă treaba”.

„De ce Nu e EL la poliţie? De ce nu e cuzmin guşă sau Anca Alexandrescu la poliţie - care fac ameninţări incredibile cu violenţa ??? Trebuie să ne mobilizăm şi noi să le facem plângeri penale - direct pe cg - şi să cerem ca AUTORITĂŢILE să îşi facă treaba !!!! PS : super cei din MAI, nu îmi fac absolut nici o grijă situaţia e gravă la el nu la noi.”, a adăugat Caramitru.

Anunţul IPJ Ilfov

”La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov a fost înregistrată o plângere, a unui bărbat de 62 de ani, privind publicarea pe reţelele sociale a unui mesaj, care instiga la ură. În urma sesizării, a fost identificată persoana care a publicat postarea în cauză, iar, în cursul zilei de astăzi, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost audiat la sediul IPJ Ilfov. În cauză, cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică şi incitarea la ură sau discriminare, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis PJ llfov.

Persoane publice au reacţionat după ce Caramitru a fost reclamat şi chemat la Poliţie

„Am dat like si mi-am facut si valiza cu lucruri de vreme rece…)”, a scris jurnalistul Lucian Mândruţă. Profesorul universitar Cristian Păun, un critic al discursului lui Georgescu, a reacţionat şi el.

„Nu m-ar mira să primesc şi eu o astfel de plângere. Şi voi toţi cei care aţi îndrăznit să nu tăceţi, să explicaţi pericolele care ne pasc. Am spus mereu, am ajuns în această situaţie pentru că instituţiile statului refuză să îşi facă treaba, să aplice legea. De la CNA până la serviciile secrete, toţi închid ochii, tac complice şi nu pun presiune pe cei care sistematic încalcă legea, acţionează la limita legii şi a bunului simţ, se comportă ca nişte derbedei sau bătăuşi. Ar trebui să învăţăm ceva din istoria recentă.

Niciodată tăcerea instituţiilor nu a dus la ceva bun. Mulţi tratează cu neseriozitate subiectul. Las că nu mi se întâmplă mie. Nu sunt eu vizat. Nu mă afectează direct. Nu are de ce să îmi pese. Nu am de ce să mă implic. Nu am de ce să iau atitudine. Nici măcar nu merg la vot, nu am cu cine vota... Abia acum înţeleg vorbele lui Camil Petrescu (fiul) care îmi repeta obsesiv atunci când ne întâlneam: ”libertatea de exprimare este sfântă, Cristi!”. Abia acum înţeleg...”, a scris Cristian Păun.



