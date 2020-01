Caisele şi piersicile aproape că au dispărut din România. "Nici măcar zece hectare"

Peste 90% dintre caisele şi piersicile pe care le cumpărăm acum sunt din import. Asta după ce livezile autohtone aproape au dispărut în ultimii 30 de ani.

De câţiva ani, însă, tot mai mulţi agricultori au luat fonduri europene şi au investit în astfel de plantaţii. Afacerea rentează, spun ei, întrucât piersicii şi caişii rodesc repede şi produc fructe multe.

În 1990, România avea aproape 231.000 de hectare de livezi. Suprafaţă a scăzut însă drastic, şi în 2018 am ajuns să avem 137.000 de hectare plantate cu pomi fructiferi. Profesorul universitar Gheorghe Sarca de la Universitatea din Oradea s-a ocupat de pomicultură întreagă carieră şi spune că în urmă cu 30 de ani România avea 10 milioane de caişi şi piersici.

Prof. univ. Gheorghe Sarca: "Plantaţiile de cais şi de piersic aveau o extindere extraordinară, în zonele unde mergeau. Cel puţin 60 la sută din producţie, care însemnau câteva sute de milioane de dolari, mergeau la export. S-au distrus. Pot să vă spun că, la ora actuală, nu mai funcţionează, din plantaţiile pomicole care erau în 1989, nici măcar 10 hectare."

În anii '90, marile livezi au fost mărunţite, iar oamenii care au primit pământurile nu s-au putut ocupa de ele, astfle că în timp livezile au dispărut ori au rămas în paragină. În ultima perioadă, însă, oamenii au redescoperit domeniul: au accesat fonduri europene special pentru caişi şi piersici. De pildă, acest agricultor din judeţul Bihor are deja o livadă de peste cinci hectare.

"Am investit în această livadă aproximativ 600.000 de euro, valoarea nerambursabilă, plus partea noastră de 10 la sută. Am ales sâmburoasele datorită punctajului foarte bun oferit de către ghidul european şi datorită faptului că va fi o nişă foarte bună pe viitor în ţara noastră”, spune Adrian Crainic, un tânăr fermier

"Dacă în penultima sesiune, valoarea totală a proiectelor a fost egală cu dublul sumei pusă la dispoziţie, în ultima sesiune s-au epuizat banii în primele 5 zile. În ultima sesiune am constatat o creştere a plantaţiilor de cais şi piersic, în mod special”, spune Octavian Dan, consultant.

Plantaţiile de acest tip sunt şi foarte rentabile. Un fermier din Curtici are jumătate de hectar de caişi. După şase ani de rodire culege câte 50-60 de kilograme de fructe dintr-un singur pom.

Fondurile europene acoperă între 50 şi 90 la sută din investiţia într-o livadă.