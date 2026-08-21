Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare și se afla în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Circumstanțele morții sunt investigate de procurorul militar.

”La data de 21 august 2026, în jurul orei 08:06, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova au fost sesizate, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la producerea unui incident într-o unitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, situată în orașul Mizil”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje medicale și polițiști, pentru acordarea primelor îngrijiri medicale, respectiv pentru efectuarea activităților specifice de cercetare la fața locului.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unității, prezentând o plagă prin împușcare, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în circumstanțe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.

În prezent, cercetarea la fața locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, în vederea stabilirii și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Totodată, urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei și mecanismului decesului.

La acest moment, cercetările sunt în desfășurare, iar informațiile prezentate au un caracter preliminar.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.