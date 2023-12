„Cine se gândea că o să mă omoare?”. Bătrâna din Ilfov care și-a otrăvit familia cu mercur a fost filmată în timpul faptei

Potrivit anchetatorilor, bătrâna de 83 de ani ar fi pus această substanță - cu bună știință - în mâncare.

Atenție urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Medicii spun că tatăl, un bărbat de 48 de ani, era intoxicat cu mercur de o lună de zile. Au găsit metalul respectiv și în intestinul fiului său, de 18 ani, care ar fi ingerat substanța timp de cel puțin o săptămână. Inclusiv mama lui și câinele familiei ar fi fost otrăviți în același mod.

Răzvan, nepotul femeii: “Era mama mamei, bunica, cine se gândea că o să mă omoare pe mine într-o zi cu mercur. Avem radiografii, suntem plin de așa ceva și eu și mama și tata. Tata e plin, eu într-adevăr am mai puțin, am reacții adverse, am vomitat, am tremurat”.

Cei patru au descoperit mercurul într-o seară, din întâmplare, în mâncare.

Răzvan, nepotul femeii: “Mâncare făcută de mama, o tocăniță de cartofi. Noi mâncăm împreună, ea nu mânca cu noi. Avem filmarea când a pus, avem toate dovezile, avem camere de supraveghere. S-a demonstrat că e mercur la spital, era o substanță gri. Ne-a ieșit la radiografie că suntem otrăviți cu mercur. Au zis că nu au ce să ne facă. Acea substanță nu iese, ne-au zis să bem apă. Trebuie să vedem acum la analizele de sânge cât e dozajul în sânge, să vedem ce tip de mercur e. Am dat declarații, așteptăm să primim telefon, nu știu ce se întâmplă”.

Bătrâna îi amenința cu moartea și le spunea că nu vor mai apuca sărbătorile

Ajunsă în sânge, substanța poate provoca reacții grave. Membrii familiei povestesc că femeia îi amenința cu moartea, spunându-le că nu vor apuca sărbătorile. În camera ei au găsit mai multe fotografii, lumânări, icoane și seringi. Anchetatorii vor să vadă dacă avea discernământ.

Deși locuiește în aceeași casă, pe numele femeii polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu ceea ce înseamnă că cel puțin cinci zile nu are voie să se apropie de familie. De asemenea, femeia a fost internată în spital, unde primește îngrijiri medicale. Polițiștii vor să afle cum a făcut femeia rost de acea substanță.

Bătrâna este cercetată pentru violență în familie și distrugere. Pentru că în seara în care familia a sunat la poliție, a avut loc un conflict, iar femeia de 83 de ani a distrus un televizor, anchetatorii au deschis si un dosar penal pentru violență în familie și distrugere.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 18-12-2023 19:18