Doina Pană, la DIICOT. Fostul ministru bănuieşte cine ar fi otrăvit-o cu mercur

Fostul ministru al Apelor şi Pădurilor Doina Pană a declarat luni că bănuieşte pe cineva în dosarul otrăvirii sale cu mercur, însă nu vrea să spună despre cine este vorba pentru că trebuie să existe dovezi.

Doina Pană s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a studia dosarul deschis in rem, după ce a reclamat că ar fi fost otrăvită cu mercur.

După câteva ore, ea a revenit în audienţă la DIICOT şi a cerut urgentarea anchetei.

"M-am întâlnit cu procurorul şef adjunct şi am cerut, pentru că dumnealor lucrează şi cu Poliţia şi cu mai multe instituţii, o corelare mai bună, astfel încât lucrurile să avanseze mai repede. (...) Eu am apreciat cum s-a implicat domnul procuror, însă vedeţi, când e vorba de o fraudă fiscală sunt documente care rămân, poate dura oricât, dar în momentul care este o speţă de acest gen, cu tentativă de omor, cu cât se îndepărtează în timp cu atât este mai greu de demonstrat şi de aceea am venit să cer o urgentare", a declarat Doina Pană, la ieşirea din sediul DIICOT.

Întrebată de un jurnalist dacă bănuieşte pe cineva, Pană a răspuns: "Da. Eu bănuiesc de mult, dar nu pot să mă pronunţ, pentru că trebuie să existe dovezi în sensul ăsta. Ce pot să fac este să spun tot ce ştiu".

Procurorii DIICOT au deschis un dosar în care a fost începută urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi grup infracţional organizat, după ce Doina Pană a afirmat că a fost otrăvită cu mercur.

În luna mai, Doina Pană declara că a fost nevoită să renunţe la funcţia de ministru, în ianuarie 2018, din motive de sănătate, după ce a descoperit că a fost otrăvită cu mercur.

"Eram ministru al Pădurilor în Guvernul Tudose, în 2017. Pe la sfârşitul lui noiembrie, am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament şi, cu toate astea, mă simţeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac şi o analiză toxicologică. În 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reieşit intoxicaţie cu mercur în concentraţie mare. Pentru că îmi depusesem demisia, dat fiind faptul că mă simţeam foarte rău, încă din 3 ianuarie, n-am putut pleca până în 29 ianuarie pentru că nu a semnat preşedintele Iohannis, am depus plângere la poliţie abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă daţi seama, ministru în Guvernul României otrăvit", susţinea Doina Pană.