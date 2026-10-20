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Corespondent PROTV: „Scandalul ar fi pornit la scurt timp după ce nepotul a venit să-și viziteze bunica, în comuna George Enescu din județul Botoșani. La un moment dat, individul în vârstă de 38 de ani s-a năpustit asupra femeii de 84 de ani și a atacat-o cu o violență ieșită din comun, cu pumnii și picioarele, până a lăsat-o fără viață. O nepoată a victimei a găsit-o plină de sânge și a sunat la 112. Bătrâna era desfigurată în bătaie, spun surse din anchetă. Potrivit acelorași surse, la audiere, bărbatul și-a recunoscut degajat faptele și a susținut că totul a fost o răzbunare. Le-ar fi spus anchetatorilor că, în urmă cu 10 ani, femeia s-ar fi opus unei relații de dragoste cu o anumită femeie și i-ar fi interzis să se însoare cu ea. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru omor calificat.”