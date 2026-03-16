Potrivit unui comunicat al municipalității București, doar ”unul din 6 vehicule” are taxa plătită pentru a tranzita orașul.

”Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini", afirmă primarul general Ciprian Ciucu.

Edilul susține că a fost pus la punct ”un mecanism foarte simplu de utilizat, pentru verificarea plății acestei taxe”.

De asemenea, Ciucu avertiează că se va asigura personal ”că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei".

Mesajul integral al Primăriei Capitalei:

”Bucureștiul este sufocat de mașini, în plus transportatorii s-au obișnuit să-l tranziteze și să îngreuneze circulația la liber. Fără să plătească autorizația! Doar că de acum Poliția Locală a Municipiului București are misiune clară de la primarul general Ciprian Ciucu: să controleze zilnic.

Betoniere, basculante, platforme de aprovizionare, toate sunt verificate de-a lungul zonelor A și B, acolo unde restricțiile de tonaj încep de la 5 tone. Sunt impuse pentru a fi protejate respectivele sectoare drum, dar și pentru siguranța traficului și prevenirea ambuteiajelor în trafic.

Astfel, companiile care efectuează transport pe zonele unde există restricții de circulație, trebuie să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Generale.

Altfel, vor fi amendate!

PRIMARUL GENERAL: "Unul din 6 vehicule, cu taxa plătită. Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini"

"Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens. Colegii din Primărie au dezvoltat intern un mecanism foarte simplu de utilizat pentru verificarea plății acestei taxe.

Chiar țin să îi felicit pe această cale pe cei care s-au implicat. Introduci numărul de înmatriculare într-o aplicație publică și vezi imediat dacă taxa este plătită sau nu. Simplu, rapid, non-invaziv. Am testat mecanismul de verificare. În drumul spre PMB am întâlnit 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone. Le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre ele 6 avea taxa achitată. O betonieră.

Restul NU!

Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte. Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Ne furăm căciula unii altora și ne prefacem că nu vedem.

Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei", a transmis edilul Capitalei.

ȘI AMENZILE VIN!

În ultimele trei săptămâni, polițiștii locali au verificat 850 de vehicule de mare tonaj și au aplicat dat amemzi în valoare totală de 545.000 de lei.

Șoseaua Pantelimon, Calea Floreasca cu Șos. Ștefan cel Mare, bulevardele Barbu Văcărescu, Mihai Bravu și Iancu de Hunedoara, sunt doar câteva dintre zonele unde au surprins transport de mare tonaj fără autorizație.

Acțiunile continuă! Punem Bucureștiul la punct!”